Задержки в выдаче загранпаспортов вскоре ликвидируют - миграционная служба

В Государственной миграционной службе Украины надеются, что в ближайшее время будут ликвидированы задержки в выдаче загранпаспортов.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной миграционной службы.

В частности, как информируют в пресс-службе ведомства, 22 июля в регионы Украины отгружена последняя партия паспортов гражданина Украины для выезда за границу со сроком оформления на протяжении 10 дней. Таким образом, оформление и выдача таких документов проходит в штатном режиме, отмечается в сообщении.

Как ожидается, при условии поступления достаточного количества бланков от ГП «Полиграфкомбинат «Украина», в ближайшее время будут ликвидированы задержки в выдаче паспортов в «обычном» режиме, то есть в 30-дневный срок, добавили в миграционной службе.

ГМС Украины также информирует граждан о том, что по состоянию на 22 июля очереди для подачи заявлений на оформление паспортов для выезда за границу, а также на получение документов в территориальных подразделениях ГМС Украины практически отсутствуют.

Как сообщалось, в конце июня в Украине возникла задержка с выдачей загранпаспортов. Она была связана с изменением производителей бланков.

8 июля Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» заключили договор относительно закупки бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, что позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов.

Ранее бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.

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