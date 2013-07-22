Грузия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

Грузия и Евросоюз в понедельник завершили в Брюсселе переговоры по соглашению о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, передает агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.

Первый раунд официальных переговоров Грузия-Евросоюз по соглашению о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли прошел в Тбилиси в марте 2012 года. Для завершения переговоров понадобилось семь раундов, сообщают РИА «Новости».

"Соглашение улучшит доступ товаров и услуг из Грузии на рынок ЕС. Ожидается, что после подписания соглашения увеличится поток прямых инвестиций из Европы. Независимое исследования показало, что свободное торговое пространство увеличит на 12% экспорт из Грузии в ЕС, а импорт в Грузию из ЕС - на 7,5%", - информирует представительство ЕС.

При этом отмечается, что соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле будет подписано "после завершения соответствующих внутренних процедур в Грузии и ЕС".

Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле является компонентом ассоциированного соглашения Грузии и ЕС, которое реализуется в рамках инициативы "Восточного партнерства".

Проект "Восточное партнерство" предусматривает политическое и экономическое сближение с ЕС шести государств постсоветского пространства - Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины и Белоруссии.