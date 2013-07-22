ТОП-10 (22 июля)

S&P: Украина ухудшила позиции в списке наиболее рискованных стран для инвестирования

Украина и Россия обсудят вопросы экономического сотрудничества во время визита Путина в Киев - источник

ДТЭК не будет участвовать в приватизации «Донбассэнерго»

Индекс производства базовых отраслей Украины неожиданно вырос

В Украине могут ввести 10% сбор с валютообменных операций

Инвесткомпания “Альтана Капитал” вместе с партнерами приобрела 15,3% акций биржи ПФТС

Минагропрод повысил интервенционные цены на сахар, снизил - на мягкую пшеницу и кукурузу

S&P понизило рейтинг «Агротона»

Госпредприятию «Энергорынок» не удалось привлечь кредиты на 700 млн грн

«Надра Украины» привлекла инвестора для разработки Шатравинского месторождения

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S&P: Украина ухудшила позиции в списке наиболее рискованных стран для инвестирования

Украина во втором квартале 2013 года ухудшила свои позиции в списке наиболее рискованных стран для инвестирования, увеличив вероятность дефолта до 44% с 34,8% в первом квартале.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, Украина занимает 7-е место в перечне 10 стран с наибольшим риском вложения средств. Первую тройку списка представляют Аргентина (риск дефолта – 826%), Кипр (65,5%) и Венесуэла (51,36%). Замыкают десятку Португалия (30,3%), Ливан (29,5%) и Ирак (27,9%). В перечень также вошли Греция (вероятность дефолта - 48,5%), Египет (46,4%) и Пакистан (45,8%).

"Квартал был насыщенным событиями, в том числе беспорядками и демонстрациями в Бразилии, Турции, Египте. Сохраняется политическая напряженность в Португалии. Сказалась также новость о замедлении экономического роста в Китае и заявление Федеральной резервной системы США о сокращении преференций и росте процентных ставок по кредитам. Кроме того, заметным был рост продаж на биржах Латинской Америки и Азии», - отметил глава департамента оценки производных инструментов S&P Capital IQ Яв Босе.

В сообщении агентства также приводится десятка наиболее перспективных и стабильных для инвестирования стран. Ее возглавляет Норвегия с вероятностью суверенного дефолта в 1,6%. Далее идут Швеция (1,94%), Финляндия (2,32%), США (2,44%), Швейцария (2,7%), Дания (2,74%), Германия (2,85%), Австрия (3,49%), Великобритания (4,38%) и Чехия (4,76%).

Как сообщал УНИАН, в середине июля первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что Украина нацелена на укрепление индекса инвестиционной привлекательности и сделает все необходимое для реализации евроинтеграционных устремлений.

Вместе с тем, Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая 950 европейских, международных и украинских компаний, несколько улучшила индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором квартале - до 2,16 балла из пяти возможных, в то время как в первом квартале этот показатель составлял 2,12 балла. Он оказался худшим за все время составления индекса – с 2008 года.

Кроме того, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала заявил, что потенциальный уровень процентных ставок для государственных евробондов Украины в случае их ближайшего размещения на внешнем рынке составит 9,5-10,25%, что фактически повторяет показатель 2011-го - начала 2012 года, когда Украина не могла размещать бумаги из-за их дороговизны.

Это подтвердила и директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук, заявившая, что Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом нынешняя цена в 10% годовых остается слишком высокой.

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Украина и Россия обсудят вопросы экономического сотрудничества во время визита Путина в Киев - источник

Во время визита Президента России Владимира Путина в Киев по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси будут обсуждаться в том числе вопросы экономического сотрудничества двух стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил высокопоставленный источник.

“В состав российской делегации должны войти министры экономического блока, те, кто задействован в проектах в сфере авиации, космоса, судостроения и режима общей торговли. Это - Министерство экономического развития, Министерство промышленной политики”, - сказал он.

По словам собеседника агентства, после рабочей встречи премьер-министров Украины и РФ в Сочи остается актуальными и нерешенными несколько серьезных вопросов экономического сотрудничества.

“Эти вопросы могут обсуждаться даже на уровне глав правительств, но решение должно приниматься на уровне президентов”, - сказал он.

В частности, нужно окончательно договориться о возобновлении серийного производства транспортного самолета Ан-124 “Руслан”, о чем премьеры принципиально договорились. Сейчас нужно подготовить документы о создании такого совместного предприятия или концерна и выяснить, как это будет реализовываться на практике.

Собеседник УНИАН прибавил, что также президенты обсудят “наиболее болезненный” вопрос двухсторонних отношений – интеграционные перспективы Украины.

“Россия не скрывает свое отношение без энтузиазма по поводу приближения Украины к Европейскому Союзу, а именно - подписания Соглашения об ассоциации. Российских партнеров волнуют в первую очередь экономические последствия такого шага. В России считают, что введение такого торгового режима между Украиной и ЕС принесет значительные осложнения в торговлю Украины и стран Таможенного союза”, - сказал он.

По его словам, эта встреча президентов в Киеве будет использована в том числе для того, чтобы откровенно поговорить по этой теме. Украине интересно услышать от российской стороны, как наиболее эффективно использовать статус наблюдателя в Таможенном союзе и как представитель Украины сможет включиться в работу Евразийской экономической комиссии. Так, 15 августа в Суздали пройдет заседание Евразийской экономической комиссии и туда приглашены вице-премьер Юрий Бойко и представитель Украины при ЕЭК Виктор Суслов.

Кроме того, президенты обсудят гуманитарные вопросы, в частности подготовку в следующем году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

“У нас почти готов общий план и есть договоренность, что его должны подписать президенты”, - сказал собеседник агентства.

Как известно, празднование 1025-летия Крещения Руси будет проходить в Украине 27-28 июля. В связи с чем в Киев, в частности, приедут патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илиа Второй.

Ранее в СМИ появлялась информация о намерениях Путина и патриарха Кирилла посетить Украину в день Крещения Киевской Руси, однако она не была подтверждена.

19 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Путин планирует посетить Киев на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

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ДТЭК не будет участвовать в приватизации «Донбассэнерго»

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК не планирует приобретать 60,7% госпакет акций энергетической компаний «Донбассэнерго», который Фонд госимущества планирует выставить в августе 2013 года на приватизационный конкурс.

Об этом в интервью изданию «ИнвестГазета» сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Нет. Причем по нескольким причинам. Во-первых, мы действительно активно участвовали в приватизации и очень серьезно расширили свой портфель генераций. Но эти компании и станции были в таком состоянии, что, например западный инвестор хорошо бы подумал, прежде чем их покупать... Во-вторых, сейчас у нас сбалансированы добыча и сжигание угля - мы не видим причин это менять», - цитирует издание слова Тимченко.

Также глава компании отметил, что у ДТЭК на сегодняшний день доля генерации составляет около 30%, и компания может увеличить ее еще на 5% из-за существующих лимитов по антимонопольным нормам.

«Мы можем увеличить еще примерно на 5%, но хотели бы делать это скорее за счет ветро- и гидроэнергетики», - подчеркнул Тимченко.

В тоже время глава ДТЭК сообщил, что компания также не планирует участвовать в приватизации энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

В феврале 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций «Донбассэнерго».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт/ч.

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Индекс производства базовых отраслей Украины неожиданно вырос

Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июне 2013 года вырос до 0,9% в годовом выражении, впервые за последние 12 месяцев.

Об этом сообщает Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, в январе-июне текущего года падение ИПБО замедлилось до 2,6% с 3,5% в январе-мае текущего года.

По информации Нацбанка, основным фактором положительной динамики является рост объемов сельскохозяйственного производства, объемы которого в январе-июне даже на фоне высокой базы сравнения прошлого года выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Благоприятные погодные условия обусловили существенный рос урожайности зерновых культур (36,5% на 1 июля текущего года по сравнению с аналогичной датой прошлого года), что обеспечило рост объемов растениеводства в январе-июне на 67,1%. Рост объемов животноводства продолжился стабильными темпами (5,2% в январе-июне) благодаря высокому урожаю зерновых культур прошлых лет», - говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, в июне снижение объемов промпроизводства замедлилось до 5,7% в годовом выражении с 9,3% в мае. Объемы среднесуточного производства стали и чугуна в июне выросли на 2,3% по сравнению с маем благодаря некоторой активизации внешнего спроса, в основном в странах Ближнего Востока. Снижение объемов производства в металлургии в июне замедлилось до 6,3% в годовом выражении (с 11,2% в мае). Снижение объемов производства продукции машиностроения в июне замедлилось до 10,3% в годовом выражении (с 18,1% в мае), что в первую очередь обусловлено переориентацией внутреннего спроса на автомобили отечественного производства в результате внедрения правительством пошлин на импорт автомобилей с 13 апреля текущего года.

Также сообщается, что внутренний потребительский спрос остается на высоком уровне, что подтверждается ростом розничного товарооборота в июне на 9,5% в годовом выражении и на 11,2% в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 4% в годовом измерении, за год зафиксировано снижение на 1,7%.

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В Украине могут ввести 10% сбор с валютообменных операций

В Верховной Раде ведется работа по подготовке законопроекта об обложении сбором в Пенсионный фонд наличных валютообменных операций.

Об этом сообщил источник в аппарате ВР, передает РБК-Украина.

По словам источника, эту норму предлагается ввести с 1 января 2014 г. В дальнейшем будут освобождены от уплаты сбора все валютообменные операции, связанные с погашением и выплатой процентов по банковским депозитам, а также частные валютные переводы физлиц. Также не будет удерживаться налог с валюты при погашении валютных кредитов физлиц.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что операции по покупке-продаже наличной валюты обязательно должны облагаться налогом. «Это связано, прежде всего, с тем, чтобы уменьшить долю долларизации экономики Украины и самое главное - уменьшить теневую экономику, которая активно использует наличную валюту для своих незаконных операций», - подчеркнул эксперт, напомнив, что в парламенте уже есть законопроект, предлагающий уставить сбор в ПФ при проведении операций с безналичной валютой в размере 10%.

10% налога - это компромиссное решение, подчеркнул Охрименко, поскольку в прошлом году правительство предлагало ввести аналогичный сбор на уровне 15%. Охрименко убежден, что новация не затронет украинцев, поскольку от уплаты налога будут освобождены операции физлиц по банковским валютным депозитам и операции по перечислению частных переводов из-за границы и за границу.

«Налог фактически будут платить только те лица, которые пользуются наличной валютой, так как именно наличная валюта несет наибольшую угрозу для экономики Украины, поскольку она задействуется для сомнительных операций на теневом валютном рынке», - сказал аналитик.

Он также считает логичным предоставление переходного периода до 1 января 2014 г.

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Инвесткомпания “Альтана Капитал” вместе с партнерами приобрела 15,3% акций биржи ПФТС

Инвестиционная компания “Альтана Капитал” вместе с партнерами приобрела 15,3% акций биржи ПФТС, которые принадлежали Ассоциации «Фондовое Партнерство», сообщила пресс-служба компании.

«Совместно с партнерами мы приобрели всего 15,58% акций ФБ ПФТС Ассоциации «Фондовое Партнерство» и других акционеров. Для нас это стратегическая инвестиция. Мы видим большой потенциал роста биржевого рынка Украины и, в частности, потенциал старейшей и одной из крупнейших бирж - ПФТС. Мы планируем активно участвовать в управлении биржей и в ближайшее время предложим инициативы, которые будут направлены на повышение эффективности деятельности биржи», - приводятся в сообщении слова генерального директора ИК «Альтана Капитал» Елены Амитан.

Также сообщается, что, по словам президента Ассоциации «Фондовое Партнерство» Ирины Заря, переговоры о продаже акций ПФТС в течение последнего года проходили в том числе с представителями иностранных инвесторов, иностранных бирж, которые проявляли интерес к мажоритарному пакету, с Московской биржей.

«Одним из приоритетных направлений работы Ассоциации продолжает оставаться развитие рынка финансовых инструментов, в том числе в рамках договорных отношений с фондовыми биржами, что будет осуществляться в интересах членов Ассоциации, государства и рынка Украины», - цитирует пресс-служба председателя совета Ассоциации «Фондовое Партнерство» Бориса Тимонькина.

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС — одна из крупнейших фондовых бирж ценных бумаг Украины. Технологически она состоит из «рынка котировок» и «рынка заявок». К обороту в ПФТС допускаются акции, облигации внутренних и внешних государственных займов, облигации местных займов, облигации предприятий, казначейские обязательства Украины, сберегательные сертификаты, инвестиционные сертификаты и другие виды ценных бумаг, выпуск которых не запрещен действующим законодательством Украины.

Инвестиционная компания "Альтана Капитал" была создана в 1993 году. Основными направлениями деятельности являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, управление активами, интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2009 году составил 1,47 млрд долл., в 2010-м - 1,89 млрд долл., в 2011-м - 230 млн долл., в 2012-м - 844 млн долл.

В управлении группы компаний «Альтана Капитал» находятся активы стоимостью более 300 млн долл.

Ассоциация «Фондовое Партнерство» была создана в 1996 году как саморегулируемая организация инвесткомпаний и банков. В 1997 году вместе с американской биржей NASDAQ впервые в Украине ввела торги ценными бумагами в режиме реального времени и создала биржу ПФТС.

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Минагропрод повысил интервенционные цены на сахар, снизил - на мягкую пшеницу и кукурузу

Министерство аграрной политики и продовольствия повысило на 2013/2014 маркетинговый год (МГ, июль 2013 – июнь 2014) по сравнению с предыдущим маркетинговым сезоном интервенционные цены на сахар и снизило – на мягкую пшеницу всех классов, рожь и кукурузу.

Новые цены закреплены в приказе министерства № 394, опубликованном на официальном веб-сайте Верховной Рады.

Согласно документу, минимальная интервенционная цена с учетом НДС на мягкую пшеницу группы «А» снижена на 3,6% по сравнению с 2012/2013 МГ и установлена на уровне 2021 грн/т для пшеницы 1-го класса, 1841 грн/т - для пшеницы 2-го класса и 1736 грн/т - для пшеницы 3-го класса. Максимальные цены на пшеницу группы «А» 1-го класса Минагропрод опустил на 2,1% - до 2470 грн/т, 2-го класса – на 1,7%, до 2250 грн/т, 3-го класса – на 1,5%, до 2122 грн/т.

Минимальные интервенционные цены на пшеницу мягкую группы «Б» Минагропрод снизил на 3,6%. Таким образом, минимальная цена пшеницы 4-го класса составляет 1667 грн/т, а пшеницы 5-го класса – 1480 грн/т. Максимальные цены для пшеницы 4-го класса установлены на уровне 2037 грн/т, что на 1,5% меньше, чем в прошлом МГ. На пшеницу 5-го класса Минагропрод снизил максимальную цену на 5,4% - до 1809 грн/т.

На мягкую пшеницу 6-го класса минимальная и максимальная интервенционные цены снижены на 3,6%: минимальная – до 1437 грн/т, а максимальная – до 1756 грн/т.

Интервенционные цены на твердую пшеницу всех классов Минагропрод оставил без изменения.

В то же время, министерство снизило интервенционные цены на рожь. Согласно указу, минимальные цены на рожь снижены на 7,2% - до 1601 грн/т для ржи 1-го класса, до 1525 грн/т - для ржи 2-го класса и до 1453 грн/т - для ржи 3-го класса. Максимальные цены на рожь 1-го и 3-го класса в текущем МГ составят 1957 грн/т и 1776 грн/т соответственно, что на 8,6% дешевле, чем в прошлом МГ. Максимальная цена ржи 2-го класса снижена на 8,5% - до 1864 грн/т.

Минагропрод также снизил минимальные цены на кукурузу на 1,6%. Таким образом, минимальная цена кукурузы для продуктов детского питания составит 1683 грн/т, для пищевых концентратов и продуктов – 1586 грн/т, для производства крупы, муки, крахмала и патоки 1532 грн/т, а для кормовых потребностей - 1477 грн/т. Максимальные цены на кукурузу снижены на 3%: для продуктов детского питания – до 2057 грн/т, для пищевых концентратов и продуктов – до 1938 грн/т, для производства крупы, муки, крахмала и патоки – до 1872 грн/т, а для кормовых потребностей - до 1806 грн/т.

Согласно указу, минимальные цены на ячмень остались без изменений, тогда как максимальная цена снижена на ячмень 1-го класса на 1,5% - до 2108 грн/т, на ячмень 2-го и 3-го класса – на 2,6%, до 1955 грн/т и 1916 грн/т соответственно.

Без изменения оставил Минагропрод и минимальные цены на гречку, в то же время, повысив максимальные на 1,9% - до 4217 грн/т.

Повысить интервенционные цены в 2013/2014 МГ Минагропрод решил на сахар. Таким образом, минимальные цены повышены на 14,5% - до 5613 грн/т, а максимальные – на 31,5% - до 5880 грн/т. Повысить максимальную цену Минагропрод решил и на сухое молоко – на 1,4%, до 25344 грн/т. В то же время максимальная цена на сливочное масло снижена на 1,6% - до 44310 грн/т.

Как сообщал УНИАН, минимальные и максимальные закупочные цены на сельхозпродукцию устанавливаются Аграрным фондом в установленном диапазоне.

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S&P понизило рейтинг «Агротона»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг агрохолдинга «Агротон» до «SD» (выборочный дефолт» с ранее присвоенного «ССС», говорится в сообщении агентства.

Также S&P понизило рейтинг выпуска облигаций на 50 млн долл. до «В» с «ССС». При этом агентство сообщило, что после присвоения новых рейтингов оно по просьбе компании отзывает долгосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах «Агротона».

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» cообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за заблокированных депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания хочет перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предлагает держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хочет изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3, а также увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

После этого 17 июля рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте агрохолдинга «Агротон» до «С» с «ССС» и национальный долгосрочный рейтинг до «С» с «ВВ-».

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

«Агротон» называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году агрохолдинг «Агротон» получил 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее. В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл. Выручка компании в 2012 году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл. годом ранее.

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Госпредприятию «Энергорынок» не удалось привлечь кредиты на 700 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, не смогло привлечь две кредитные линии на общую сумму 700 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, к оценке было допущено меньше двух предложений. Кредитные средства планировалось привлечь сроком на 1 год.

Целевое назначение данных кредитных средств, согласно тендерной документации, - осуществление расчетов с энергогенерирующими компаниями для погашения их долгов перед угольными предприятиями.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров разрешил государственному предприятию «Энергорынок» осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

«Энергорынок» за январь-апрель 2013 года увеличил задолженность перед НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 2,3% - до 6,056 млрд грн с 5,919 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

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«Надра Украины» привлекла инвестора для разработки Шатравинского месторождения

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины», после неудачной попытки в октябре 2012 года привлечь инвестора для разработки Шатравинского нефтяного месторождения, выбрал компанию «Директория ЛТД».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в понедельник, 15 июля, в помещении НАК «Надра Украины» состоялось раскрытие конвертов с заявками на участие в девятнадцатом открытом конкурсе по привлечению инвестиций для проведения поисковых работ. На конкурс поступило 1 предложение.

Стоимость пакета конкурсной документации составляла 40,103 тыс. грн с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, в конце октября 2012 года компания «Надра Украины» не смогла определить инвестора для Шатравинского нефтяного месторождения. На соответствующий тендер поступило лишь одно предложение

В декабре прошлого года государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» выбрал компанию «Технико-геологическая служба» в качестве инвестора для разработки Межреченской нефтегазоносной площади.

Справка УНИАН. Шатравинское месторождение расположено в Липоводолинском районе Сумской области на расстоянии 3 км от пгт Липовая Долина.

В тектоническом отношении месторождение находится в северной прибортовой зоне Днепровско-Донецкой впадины.

Шатравинское поднятие выявлено и подготовлено к глубокому поисковому бурению в 1980 году. В бурение площадь была введена в 1984 году с целью поисков залежей нефти и газа в нижнекаменноугольных отложениях.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

УНИАН