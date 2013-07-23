Кабмин намерен снизить стоимость загранпаспортов

Правительство ищет возможность снизить стоимость загранпаспортов для граждан Украины. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время визита на полиграфический комбинат «Украина», где он проконтролировал, как выполняется его поручение о ликвидации проблем с получением загранпаспортов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«На прошлой неделе правительство поручило сделать все, чтобы очередей за загранпаспортами не было. Как видим, комбинат действительно сделал все возможное, чтобы они исчезли», - отметил Арбузов.

Он добавил, что для правительства очень важно, чтобы граждане почувствовали заботу и защиту со стороны государства. «И я хочу поставить новую задачу - нужно работать над удешевлением паспорта. Также необходимо сделать запас паспортов - около 50 тысяч бланков, чтобы не было проблем, вызванных искусственными факторами», - подчеркнул Арбузов.

Как рассказал директор комбината Максим Степанов, за прошлую неделю предприятие отгрузило 36 тысяч бланков паспортов (в среднем по 6 тыс. в сутки). «Мы увеличиваем объемы и выйдем на цифру до 10 тысяч в сутки. И до 2 августа такая проблема, как получение загранпаспорта, будет решена. Так что все задачи, которые нам поставлены, будут выполнены», - сказал он.

В свою очередь Арбузов поблагодарил Министерство внутренних дел, руководство и работников комбината за оперативную реакцию на поручение Кабмина.

Он добавил, что осенью Украина планирует подписать соглашение с ЕС, а одним из условий европейских партнеров является выпуск биометрических паспортов: «И мы также должны с этим справиться, чтобы не было никаких сбоев».

В ответ директор комбината «Украина» пообещал, что предприятие сделает все возможное, чтобы биометрический паспорт был выпущен уже до 1 ноября. Сейчас работники комбината работают над дизайном документа и техническими вопросами, чтобы до 15-20 августа подать в Кабмин все прототипы паспорта.

Как сообщалось, в конце июня в Украине возникла задержка с выдачей загранпаспортов. Она была связана с изменением производителей бланков.

8 июля Государственная миграционная служба и ГП «Полиграфкомбинат «Украина» заключили договор о закупке бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, который позволит нормализовать ситуацию с выдачей загранпаспортов .

Раньше бланки загранпаспортов изготовлял консорциум ЕДАПС.