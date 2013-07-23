Почти половина европейцев оптимистичны относительно будущего ЕС

Брюссель. 49% европейцев оптимистичны относительно будущего Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу Еврокомиссии.

В то же время, согласно результатам опроса, 46% респондентов заявили, что в целом оценивают пессимистически будущее ЕС.

При этом 62% опрошенных заявили, что чувствуют себя гражданином ЕС, и только 37% сказали, что не имеют такого ощущения.

Вместе с тем 59% опрошенных заявили, что хотели бы знать больше о своих правах в ЕС.

Среди самых больших достижений объединенной Европы 56% респондентов назвали свободное движение людей, товаров и капиталов в ЕС, 53% - мирные отношения между странами - членами ЕС, 24% - наличие единой валюты евро.

*** Опрос проводился 10-26 мая этого года. В целом в опросе приняли участие 32694 респондента из всех стран-членов и стран-кандидатов.