Анонс на 24 июля

* Под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» исполняет полномочия Премьер-министра Украины, состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра доходов и сборов Александра Клименко, министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина, министра культуры Леонида Новохатько.

* Пресс-конференция на тему: «ВМС Украины: состояние, угрозы, перспективы». Участники: директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков; военный эксперт Александр Маначинский.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новый скандал с ведущим оператором мобильной связи Украины: украинцев обманули на миллионы гривен?». Речь пойдет о скандальной ситуации, в результате которой, предприятие со 100% иностранными инвестициями не оплатило украинским специалистам работы по установке антенн для улучшения покрытия, обеспечивающего сигнал, но при этом активно увеличило количество абонентов. Общий ущерб от таких действий составил более 20 000 000 грн. По факту такой беспрецедентной аферы направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы Украины и Генеральную прокуратуру Украины, с целью наказать виновных и требованием возместить ущерб украинской стороне. Кто же покроет убытки в итоге? Как это отразится на тарифах для абонентов мобильной сети и качестве связи? Защитит ли украинская власть интересы отечественной компании? Участники пресс-конференции назовут оператора мобильной связи, предоставят детальную информацию, документы и материалы (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (044) 279-35-23.

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