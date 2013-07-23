ТОП-10 (23 июля)

Пять стран Евросоюза имеют госдолг выше 100% ВВП

«Правэкс-банк» снова могут продать - источник

Беларусь запретила ввоз свинины еще из двух областей РФ

Экономсовет СНГ рассмотрит соглашение о транзите трубопроводным транспортом

Вместе с Путиным в Киев может приехать Миллер

Минфин привлек в госбюджет 1,209 млрд грн и 5 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 23 июля

Миндоходов предлагает снизить ставку НДС до 9% и ввести налог с оборота

Зернотрейдеры повысят закупочные цены на зерно

Газоснабжающие компании обязали информировать население об изменении цен на газ

Бюджет Украины может недополучить 20-25 млрд грн доходов – эксперт

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Пять стран Евросоюза имеют госдолг выше 100% ВВП

Государственный долг Бельгии по итогам января-марта 2013 года увеличился в квартальном исчислении на 4,7% до 104,5% ВВП. Об этом сообщает Eurostat.

Таким образом, число европейских государств с долгом выше 100% ВВП увеличилось до пяти.

В абсолютном выражении долг Бельгии вырос с 375,4 млрд до 394,2 млрд евро. По итогам первого квартала прошлого года заимствования составили 378,7 млрд евро, или 101,8% ВВП, то есть госдолг Бельгии уже пересекал отметку в 100% ВВП.

У других государств с большим долгом показатель также вырос. У Греции заимствования в годичном исчислении увеличились на 24% до 160,5%, у Ирландии — на 18,3% до 125,1%, у Португалии — на 24,9% до 127,2% ВВП, у Италии — на 6,5% до 130,3% ВВП.

В целом по Евросоюзу уменьшить долг в годичном выражении удалось Дании, Латвии и Литве. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года объем заимствований уменьшили Германии и Эстония. У последней самый маленький долг в ЕС — 10% ВВП.

Европа находится в самой длинной рецессии с момента основания ЕС в 1999 году. Пять государств-членов союза были вынуждены обратиться за международной кредитной поддержкой. Нынешняя рецессия является второй за последние четыре года. По прогнозу ЕЦБ, экономика ЕС в 2013 году сократится на 0,6%.

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«Правэкс-банк» снова могут продать - источник

Международная группа Intesa Sanpaolo (Италия) планирует продать «Правэкс-банк» за 200 млн долл.

Об этом УНИАН сообщил источник в «УкрСибБанке», дочерней структуре группы BNP Paribas, привлеченной в качестве консультанта.

По словам источника, потенциальными покупателями могут стать «Дельта Банк» и «Альфа-банк», которые проводят предварительную оценку активов банка. Как сообщил источник, Intesa Sanpaolo ожидает получить в результате продажи около 200 млн долл. (около 1,6 млрд грн), что составляет 1,6 собственного капитала банка, но окончательно решение о продаже еще не принято.

Как сообщал УНИАН, «Правэкс-банк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 9 раз - до 122,464 млн грн. В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, банк увеличил убыток в 2,4 раза - до 302,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Правэкс-Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 июля активы банка составили 4,992 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,414 млрд грн, обязательства - 3,954 млрд грн, средства клиентов - 3,432 млрд грн, собственный капитал - 1,039 млрд грн, уставный капитал - 949,170 млн грн.

Владельцем банка является международная банковская группа Intesa Sanpaolo (Италия, 100% акций банка), которая приобрела банк в 2008 году у семьи Леонида Черновецкого, занимавшего пост мера Киева, за 750 млн долл. (около 3,8 млрд грн), или более чем за 6,5 капитала.

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Беларусь запретила ввоз свинины еще из двух областей РФ

Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Ярославской и Тульской областей России в связи с распространением в этих регионах африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом говорится в указании, размещенном на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора информирует о необходимости принятия мер по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Московской, Тульской и Ярославской областей живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, изготовленных из сырья происхождения из этих регионов», - говорится в сообщении департамента ветпроднадзора.

Запрет также распространяется на бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки свиней.

В департаменте указали на необходимость принятия «дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности».

В сообщении уточняется, что данные меры необходимы в связи с «дальнейшим распространением особо опасного заболевания - АЧС - на территории Московской, Тульской и Ярославской областей РФ».

Как сообщал УНИАН ранее, Беларусь с 16 июля уже запретила поставки свинины из Московской и Волгоградской областей России, а также временно ограничила поставки из Белгородской области.

4 июля департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района и принял решение приостановить экспорт свинины из этого региона.

При этом 5 июля ветслужбы Беларуси опровергли появившееся в интернете публикации о якобы объявленном на свинокомплексе агрокомбината «Восход» Могилевского района карантине.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются. Для человека АЧС безопасна.

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Экономсовет СНГ рассмотрит соглашение о транзите трубопроводным транспортом

Экономический совет Содружества Независимых Государств 20 сентября рассмотрит проект соглашения о транзите трубопроводным транспортом стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщи в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ по итогам очередного заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

«Участники заседания заслушали и подробно обсудили информацию о ходе разработки проекта Соглашения о транзите трубопроводным транспортом государств СНГ, о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества в сфере энергетики, об уточнении Прогноза производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2020 года. Помимо этого предметом обсуждения стал Сводный перечень конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств Содружества, а также Обзор торговой политики Республики Молдова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после учета замечаний, высказанных в ходе обсуждения, проекты документов будут представлены на рассмотрение Экономического совета СНГ, ближайшее заседание которого намечено на 20 сентября.

Кроме этого, в повестку дня был включен ряд вопросов интеграционного взаимодействия государств Содружества в сфере экономики. В частности, предметом обсуждения стали проекты ряда документов - Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, Протокола о внесении изменений в Соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве, Протокола о внесении изменений в Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить их в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 июня т.г. директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко сообщил, что переговоры по соглашению о допуске к трубопроводному транспорту в рамках Содружества Независимых Государств идут сложно из-за разногласий России и Украины.

Напомним, Договор о ЗСТ СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Справка УНИАН. Экономический совет СНГ - основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.

Экономический совет СНГ состоит из заместителей глав правительств государств - участниковСНГ. В его заседаниях участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ с правом совещательного голоса.

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Вместе с Путиным в Киев может приехать Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер может быть включен в состав российской делегации, которая 27 июля посетит Киев в рамках визита Президента России Владимира Путина на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник, знакомый с подготовкой визита главы Российского государства.

«Кроме министров экономического блока правительства РФ, планируется, что участие в праздничных мероприятиях примет глава «Газпрома» Алексей Миллер», - сказал собеседник агентства.

В то же время, в департаменте по информационной политике «Газпрома» отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Официально мы не комментируем эту информацию», - сказал сотрудник компании.

Как сообщал УНИАН, празднование 1025-летия Крещения Руси будет проходить в Украине 27-28 июля. В связи с этим в Киев, в частности, приедут патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илия Второй.

19 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Путин планирует посетить Киев на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Источники УНИАН сообщили, что во время визита Путина в Киев будут обсуждаться, в том числе, вопросы экономического сотрудничества двух стран.

«В состав российской делегации должны войти министры экономического блока, те, кто задействован в проектах в сфере авиации, космоса, судостроения и режима общей торговли. Это - Министерство экономического развития, Министерство промышленной политики», - сказал собеседник агентства.

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Минфин привлек в госбюджет 1,209 млрд грн и 5 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 23 июля

Министерство финансов Украины во вторник, 23 июля, привлекло в государственный бюджет 1,209 млрд грн и 5,059 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек в госбюджет 453,995 млн грн, удовлетворив все 10 поданных заявок на приобретение гособлигаций сроком обращения 70 дней с доходностью 7,75%, а также 754,995 млн грн в результате удовлетворения всех трех поданных заявок на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 7-летних облигаций с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 805 млн грн.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 5,058 млн долл., удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций с доходностью 8,25% годовых. Минфин оставил без удовлетворения единственную поданную заявку на приобретение 3-летних облигаций с номинальной доходностью 8% и номинальным объемом выпуска 74,450 млн долл.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,249 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 18 июля привлек в госбюджет 388,806 млн грн, 16 июля - 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 9 июля - 2,076 млрд грн, 2 июля - 2,057 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 30 июля.

По состоянию на 23 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 236,230 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,004 млрд грн, в собственности банков - 86,294 млрд грн, нерезидентов - 5,081 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 22 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 85,028 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 36,507 млрд грн, на обслуживание госдолга — 15,213 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Миндоходов предлагает снизить ставку НДС до 9% и ввести налог с оборота

Министерство доходов и сборов Украины предлагает снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость до 9% с 20% с одновременным упразднением большинства льгот по уплате этого налога, а также ввести налог с оборота (базы налогообложения) на уровне 1-2%.

Об этом говорится в проекте закона, разработанном в Миндоходов и размещенном на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, цель документа – снижение налоговой нагрузки на добавленную стоимость посредством снижения базовой ставки налога с одновременным внедрением компенсаторных механизмов в виде дополнительной ставки налога с базы налогообложения (налога с оборота); приближение правил определения доходов и затрат сообразно правилам начисления налоговых обязательств и налогового кредита по НДС; сокращение количества льгот по НДС; унификация первичных документов бухгалтерского учета с документами налогового учета; создание условий для упрощенной формы и порядка заполнения налоговой отчетности по НДС.

Как ожидается, принятие документа и введение в действие его норм позволит увеличить доходы бюджета на 22 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на добавленную стоимость установлена на уровне 20% и будет снижена до 17% с 1 января 2014 года.

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

В июле Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.

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Зернотрейдеры повысят закупочные цены на зерно

Зернотрейдеры в ближайшее время повысят закупочные цены на зерно нового урожая на 7-8%, сообщил журналистам на пресс-конференции во вторники министр агарной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сегодня зернотрейдеры подтвердили, что они минимум на 7-8% поднимают закупочную цену, и мы сможем предоставить сельхозпроизводителям пристойные цены», - сказал Присяжнюк.

По его словам, внутренние цены на зерно нового урожая в зависимости от региона на пшеницу 3-го класса составляют 1400-1800 грн/т, на пшеницу 6-го класса – 1250-1610 грн/т, на ячмень – 1450-1800 грн/т.

При этом Присяжнюк подчеркнул, что снижение цены на зерно в начале уборочной кампании является традиционным. К тому же, министр подтвердил намерение Минагропрода применить меры по снижению стоимости логистических затрат. Глава Минагропрода считает, что с удешевлением логистики цена на зерно может вырасти на 10-12%.

Как сообщал УНИАН, в связи с ожиданиями большого урожая как в мире, так и в Украине с начала поступления зерна нового урожая в стране наблюдается тенденция к снижению цен на зерновые.

По прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013-июнь 2014) составляет 26 млн тонн.

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Газоснабжающие компании обязали информировать население об изменении цен на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), обязала газоснабжающие компании информировать население об изменении цен на природный газ за 5 дней до введения их в действие.

Соответствующее постановление комиссии от 26 июня 2013 года сегодня вступило в силу.

«Поставщики газа должны публиковать в СМИ и на своих сайтах информацию об изменении цен на газ за пять дней до введения их в действие, а также довести ее до сведения потребителей», - говорится в документе.

Документом установлено, что гарантированные поставщики газа обязаны размещать информацию о правах потребителей (населения, юридических лиц, физлиц-предпринимателей) и установленных для них ценах на газ на своих сайтах и на обороте платежных документов, предназначенных для осуществления расчетов за предоставленные услуги по газоснабжению.

При этом газа поставщик обязан путем печати на обороте платежного документа уведомлять каждого бытового потребителя об объеме газа, потребленного в предыдущем году, в том числе за первое полугодие, о величине розничной цены на природный газ, потребленный им в предыдущем году, о цене на текущий год, а также о переплате или задолженности.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Украины Виктора Януковича, требования Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения являются неприемлемыми.

Миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам работы глава миссии Кристофер Джарвис сделал заявление, в котором, в частности, обратил внимание, что в 2012 году продолжился рост объема дотаций на газ и отопление для населения, что оказывает большое давление на бюджет Украины и ее платежный баланс.

28 февраля Международный валютный фонд заявил, что остается на своих позициях относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине.

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Бюджет Украины может недополучить 20-25 млрд грн доходов – эксперт

Недопоступление доходной части бюджета по итогам 2013 года может составить 20-25 млрд грн, что может послужить причиной секвестра бюджета и роста социальной напряженности, заявил в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента компании Concorde Capital Александр Паращий.

«По сути, мы уже можем полноценно говорить о фискальном кризисе. По нашим оценкам, недобор по доходной части составит 20-25 млрд грн от плана. Логичным шагом в данной ситуации был бы секвестр бюджета», - подчеркнул Паращий.

Он разъяснил, что план бюджетных поступлений на 2013 предусматривает, что рост доходов составит 4,9% для центрального бюджета и 5,3% для консолидированного.

«Очевидно, что если доходы центрального бюджета за первое полугодие 2013 года упали на 0,3%, а доходы консолидированного выросли на 1%, то поставленный план не будет выполнен», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что в первом полугодии был изменен принцип сбора налога на прибыль предприятий. «По сути, были узаконены авансовые платежи,

что сказалось на росте сборов налога в начале года. Но во второй половине 2013 года этот эффект будет нивелирован», - сказал Паращий.

При этом он напомнил, что бюджет-2013 на 95% состоит из текущих расходов – защищенных статей, таких как зарплаты бюджетников, соцвыплаты, обслуживание долга. «Экономия на этих статьях чревата социальным напряжением», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в сводный бюджет за первое полугодие 2013 года составил 204 млрд грн, что на 1,7 млрд грн (на 1%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Бюджет принят с дефицитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

УНИАН