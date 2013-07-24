В Болгарии министры и депутаты покинули здание парламента после восьмичасовой блокады

Болгарские министры, депутаты, а также представители профсоюзов и журналисты - всего свыше 100 человек - в результате полицейской операции смогли сегодня покинуть здание Народного собрания (парламента), заблокированное на восемь часов манифестантами, передает ИТАР-ТАСС.

Несколько сотен участников акции протеста против правительства Болгарии блокировали вчера около 19.30 по местному времени все выходы из парламента республики.

Среди "заложников" оказались министры финансов Петар Чобанов, экономики и энергетики Драгомир Стойнев, а также труда и социальной политики Хасан Адемов. Протестующие заявляли, что продолжат блокировать парламент до тех пор, пока правительство не подаст в отставку.

Данная акция стала продолжением антиправительственных митингов, которые продолжаются в Софии 40 дней подряд, однако до этого митинги носили исключительно мирный характер и проводились в виде шествий по центральным улицам Софии.

Демонстранты, число которых позже возросло до 400 человек, разбились на группы и расположились у всех выходов, чтобы не дать возможности находящимся внутри здания покинуть его. Полицией была предпринята попытка вывезти депутатов на автобусе. Однако протестующие преградили ему путь, стали закидывать машину камнями и разбили несколько окон. Тогда же произошли и первые столкновения с сотрудниками полиции и жандармерии, когда, севшие на дорогу противники правительства, не пропускали автобус. В итоге от этой идеи полицейским пришлось отказаться и ждать, пока страсти среди протестующих не утихнут.

Демонстранты не собирались успокаиваться и полностью забаррикадировали площадь Народное собрание, где находится само здание парламента. Они уложили мусорные контейнеры и плитку, снятую с тротуаров, на каждой из примыкающих к площади улиц. Таким образом, путь автотранспорта к законодательному органу страны был отрезан.

Сотрудники полиции не предпринимали каких-либо действий против манифестантов. Многие из стражей порядка сняли защитные каски и положили их на землю вместе со щитами.

После восьмичасовой блокады сотрудники полиции и жандармерии разъединили протестующих на группы, затем часть демонстрантов была вытеснена от парламента в сторону бульвара Васила Левски. В общей сложности у Народного собрания оставалось около 300 человек. Некоторые протестующие оказали сопротивление стражам порядка, в результате чего последним пришлось применить силу. В ответ в сторону полицейских полетели камни и бутылки. После на площадь Народное собрание прибыли бульдозеры для расчистки дорог от выстроенных баррикад.

По данным местных СМИ, в общей сложности за время блокады парламента пострадали 10 человек, из них двое полицейских. Как сообщили в пресс-центре столичной больницы Пирогова, в лечебное учреждение было принято пять человек, после оказания медицинской помощи все они были отпущены домой.

Председатель Народного собрания Михаил Миков сообщил, что потребует сегодня отменить заседание парламента. "Депутаты не могут быть мишенью", - сказал спикер болгарского парламента. Он подчеркнул необходимость обеспечения нормальных условий для работы высшего законодательного органа страны.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев выступил с обращением к народу, призвав участников акции протеста "сохранить ее мирный характер". "Впервые с начала выступлений протестующих мы стали свидетелями попыток провокаций. Я призываю воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности и нарушению общественного порядка", - сказал глава болгарского государства.

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов выступил за незамедлительное сложение полномочий действующим Кабинетом министров. "Необходимо, чтобы (премьер-министр) Пламен Орешарски подал в отставку, поскольку только так можно успокоить людей", - сказал экс- премьер, чья партия победила на досрочных парламентских выборах 12 мая, но не получила большинства в высшем законодательном органе.

Поводом для антиправительственных выступлений послужило назначение 14 июня главой Государственной службы национальной безопасности предпринимателя и медиамагната Деляна Пеевски от партии Движение за права и свободы. Депутаты парламента 19 июня проголосовали за отмену этого решения.