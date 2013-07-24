ЕС и Армения завершили переговоры о зоне свободной торговли

Брюссель. Европейский Союз и Армения завершили переговоры о зоне свободной торговли как части Соглашения об ассоциации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В пресс-службе отметили, что переговоры были завершены во время седьмого и последнего раунда переговоров, проходившего в Ереване.

В пресс-службе Еврокомиссии также обратили внимание на то, что в долгосрочной перспективе подписание этого соглашения увеличит прибыли экономики Армении на 146 млн. евро в год, а ВВП вырастет на 2,3%.

Предусматривается, что соглашение позволит Армении увеличить экспорт своих товаров в ЕС на 15,2%, импорт из ЕС – на 8,2%.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Армения начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое в том числе предусматривает создание зоны свободной торговли в июле 2010 года. Переговоры о торговой части соглашения начались в мае 2012 года.

Соглашение об ассоциации, включая зону свободной торговли, между ЕС и Арменией может быть парафировано на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” 28-29 ноября этого года.