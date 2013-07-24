Анонс на 25 июля

25.07.2013 * Заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины * Пресс-конференция: «Экономические итоги полугодия: дефолт на горизонте?»

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О состоянии подготовки шестого «Национального доклада Украины во исполнение обязательств, вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности». * Пресс-конференция: «Экономические итоги полугодия: дефолт на горизонте?». Участники: Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, Людмила Черенько, зав. отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ, Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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