Анонс на 25 июля
17:00, 24 июля 2013Разное
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25.07.2013 * Заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины * Пресс-конференция: «Экономические итоги полугодия: дефолт на горизонте?»
* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О состоянии подготовки шестого «Национального доклада Украины во исполнение обязательств, вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности».
* Пресс-конференция: «Экономические итоги полугодия: дефолт на горизонте?». Участники: Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, Людмила Черенько, зав. отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ, Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины.
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