ТОП-10 (24 июля)

Янукович подписал закон о казначейских векселях

Янукович отдал под контроль НБУ печать документов строгой отчетности

Янукович дал омбудсману право проверять распорядителей персональных данных

Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2013 год

Конкурс по продаже «Донбассэнерго» назначен на 21 августа

Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит Украину

Япония подала в ВТО жалобу на Россию по поводу утилизационного сбора на автомобили

Миндоходов и МИД хотят ввести должность таможенно-налогового атташе

Минюст зарегистрировал постановление НБУ об ограничении наличных расчетов

ЕС и Армения завершили переговоры о зоне свободной торговли

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Янукович подписал закон о казначейских векселях

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (относительно реструктуризации бюджетной задолженности).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Данным законом Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» дополняется новой статьей 22, согласно которой предоставляется право Кабинету министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также предусматривается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Законом установлено, что до 1 января 2014 года органы, осуществляющие казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученных заключений соответствующих органов государственной налоговой службы с указанием сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению из бюджета, могут в соответствии с Законом Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” по заявлению плательщиков налога выдавать им указанные в заключениях суммы бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей. С целью приведения в соответствие с нормами Закона Украины „О бюджете на 2013 год” предлагается установить, что сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства платится в общий фонд государственного бюджета.

В законе предусмотрено предоставить право Кабинету Министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 01 января 2013 года, в установленных им объемах, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5%. Право выдачи таких векселей предоставить органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств.

Законом предоставляется право органам, осуществляющим казначейское обслуживание бюджетных средств, на основании полученного от соответствующего контролирующего органа заключения с указанием суммы налога на добавленную стоимость, которая подлежит возмещению из бюджета, выдавать плательщику налога, подавшему в такой контролирующий орган заявление об избрании способа возмещения из бюджета суммы налога на добавленную стоимость путем получения финансового казначейского векселя, указанную в заключении сумму бюджетного возмещения путем выдачи финансового казначейского векселя сроком обращения до 5 лет, с доходностью, не превышающей 5% в соответствии с порядком, определенным Кабинетом Министров Украины.

В пояснительной записке к проекту данного закона сообщалось, что «в соответствии с отчетом правительства об исполнении Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» кредиторская задолженность по расходам общего фонда государственного бюджета на 01.01.2012 г. составила 2189,1 млн грн, а на 01.01.2013 г.- 4354,8 млн гривень».

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2013 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", что позволяет реструктуризировать бюджетную задолженность, в частности, по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями со сроком обращения 5 лет и 5% доходностью.

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что объем текущей задолженности по возмещению НДС составляет 4,5 млрд грн, и еще 11 млрд грн, которые на сегодняшний день оспариваются в судах. Просроченной задолженности, по данным министра, в Украине нет. При этом Клименко заверил, что, со своей стороны, Миндоходов сделает все возможное, чтобы сделать вексель по-настоящему привлекательным финансовым инструментом.

Однако в Федерации работодателей подсчитали, что объем потерь оборотных средств предприятий в случае полноценного введения в обращение казначейских векселей может составить 20 млрд грн.

Кабинет министров Украины дважды, в 2004 и 2010 годах, оформлял НДС-облигациями свою просроченную задолженность перед субъектами ведения хозяйства по возмещению им налога на добавленную стоимость. Во время последнего выпуска были эмитированы четыре транша общим объемом 16,4 млрд грн. Срок обращения выпущенных бумаг - до 2015 года. Предприятия - держатели НДС-облигаций могли либо оставлять их себе, или продавать с дисконтом, пополняя свои оборотные средства.

По заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, благодаря такому инструменту фактически удалось ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС.

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Янукович отдал под контроль НБУ печать документов строгой отчетности

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения государственного контроля и производства государственными предприятиями документов и бланков, которые нуждаются в использовании специальных элементов защиты».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 4 июля.

По закону, в частности, в статье 164 Хозяйственного кодекса Украины устанавливается, что только государственные предприятия, которые входят в сферу управления Национального банка Украины, имеют право на изготовление ценных бумаг (или их бланков).

Статья 71 Закона Украины «О Национальном банке Украины» дополняется положениями относительно нераспространения ограничений в деятельности Национального банка на изготовление государственными предприятиями, которые входят в сферу управления Национального банка Украины, бланков ценных бумаг, бланков для оформления результатов предоставления административных услуг (кроме собственных бланков органов исполнительной власти, других государственных органов), бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус, бланков других документов, которые в соответствии с законодательством нуждаются в использовании специальных элементов защиты, марок акцизного налога.

В статье 18 Закона Украины «Об административных услугах» устанавливается обязанность органов исполнительной власти, других государственных органов осуществлять закупку бланков (кроме собственных) для оформления результатов предоставления административных услуг у государственных предприятий, которые входят в сферу управления Национального банка Украины.

Также в статье 15 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» устанавливается, что уполномоченные субъекты в понимании данного закона должны осуществлять закупку бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус, у государственных предприятий, которые входят в сферу управления Национального банка Украины.

Кроме того, в статье 2 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» предусматривается включить в перечень исключений закупку бланков ценных бумаг, бланков для оформления результатов предоставления административных услуг, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, бланков документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее специальный статус, бланков других документов, которые в соответствии с законодательством нуждаются в использовании специальных элементов защиты, марок акцизного налога.

Переходные положения Закона предоставляют право лицам использовать бланки, приобретенные до вступления в силу данного Закона, без ограничения срока.

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Янукович дал омбудсману право проверять распорядителей персональных данных

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы защиты персональных данных"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О защите персональных данных», которыми предусмотрено наделить Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в частности, такими полномочиями: проведение плановых и внеплановых, выездных и безвыездных проверок владельцев и/или распорядителей персональных данных; направление владельцу и/или распорядителю персональных данных представления Уполномоченного Верховной Рады по правам человека для осуществления ими мер по устранению выявленных нарушений законодательства о защите персональных данных; предоставление рекомендаций в сфере защиты персональных данных; внесение предложений относительно формирования и реализации государственной политики в сфере защиты персональных данных в порядке, определенном законодательством; осуществление мониторинга новых практик, тенденций и технологий защиты персональных данных; согласование корпоративных кодексов поведения.

Как сообщал УНИАН, Президент ветировал данный закон, принятый Верховной Радой 14 мая 2013 года, и высказал свои предложения к нему.

3 июля Верховная Рада приняла закон с учетом предложений Президента.

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Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Все выше прошлого года» - сказал Козак, комментируя принятое решение.

Как сообщал УНИАН, доходы железных дорог Украины от обычной деятельности по итогам 2012 года сократились на 0,9 млрд грн - до 56,2 млрд грн. Убытки от пассажирских перевозок по итогам 2012 года ожидаются в размере 6,7 млрд грн, а тенденция убыточности в пассажирском секторе повторяется из года в год. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2012 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 2,6%. Перевозки грузов железными дорогами в 2012 году сократились на 2,5% по сравнению с 2011 годом - до 457,5 млн тонн. При этом объем транзитных перевозок уменьшился на 17,9% - до 41,9 млн тонн. В то же время общий грузооборот железнодорожного транспорта в 2012 году увеличился на 2% - до 239 млрд т/км. Железные дороги Украины, по оперативным данным, в 2012 году перечислили в госбюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн - на 6,2% больше, чем в 2011 году.

Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн.

Весной 2013 года «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

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Конкурс по продаже «Донбассэнерго» назначен на 21 августа

Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций одного из крупнейших энергогенерирующих предприятий «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

Об этом говорится в официальном объявлении в газете «Ведомости приватизации».

Согласно объявлению, стартовая цена предприятия 641 млн грн с шагом торгов в 6,41 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит Украину

Президент России Владимир Путин посетит Украину с рабочим визитом, приуроченным к юбилейным мероприятиям в рамках масштабной программы празднования 1025-летия крещения Руси.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 27 июля Путин присоединится к праздничному молебну на Владимирской горке в Киеве и посетит Киево-Печерскую Лавру, где вручит государственные награды Российской Федерации иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата за большой вклад в развитие дружественных отношений между народами и укрепление духовных традиций.

Также в рамках визита состоятся переговоры Путина и Президента Украины Виктора Януковича, в ходе которых предполагается обсудить основные темы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, отмечается в сообщении.

28 июля Президент России и Президент Украины прибудут в Севастополь для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-Морского флота.

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Япония подала в ВТО жалобу на Россию по поводу утилизационного сбора на автомобили

Япония обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили.

По информации ВТО, обращение в секретариат организации поступило 24 июля.

В жалобе, в частности, отмечается, что, поскольку сбор не взимается с автомобилей, производимых в России, импортеры автомобилей, в том числе и японские, подвергаются дискриминации.

9 июля РФ получила от Евросоюза официальное уведомление о начале консультаций о правомерности взимания Россией утилизационного сбора на иномарки.

По правилам ВТО, разбирательство в суде ВТО по соответствующим жалобам может начаться по истечению 2-месячного срока, в ходе которого спорные вопросы не удастся урегулировать путем переговоров.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили с 1 сентября 2012 года. В ответ 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

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Миндоходов и МИД хотят ввести должность таможенно-налогового атташе

Министерство доходов и сборов совместно с Министерством иностранных дел планируют ввести должность таможенно-налогового атташе в посольствах Украины за границей для поддержки украинского бизнеса за пределами страны.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов, комментируя появление в СМИ информации о создании при министерстве института «налоговой разведки».

Согласно сообщению, таможенно-налоговые атташе будут оказывать поддержку представителям украинского бизнеса за границей и помогать потенциальным инвесторам в разъяснении всех аспектов украинского налогово-таможенного законодательства.

По данным пресс-службы, должности планируется ввести в состав зарубежных дипломатических учреждений Украины в странах, с которыми налажены развитые торгово-экономические отношения. В их числе Россия, США, Великобритания, Польша, Бельгия и другие.

Претендентами на должность таможенно-налоговых атташе будут работники Миндоходов. Для налаживания связи с иностранными партнерами чиновники, занимающие эту должность, должны будут поддерживать контакты с представителями налоговых и таможенных служб страны, в которой они находятся, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года Указом Президента путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и Государственной таможенной службы.

Миндоходов является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования единой государственной налоговой, государственной таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей и реализации единой государственной налоговой, государственной таможенной политики; обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование; обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового и таможенного законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

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Минюст зарегистрировал постановление НБУ об ограничении наличных расчетов

Министерство юстиции зарегистрировало постановление Национального банка Украины об ограничении наличных расчетов. Об это регулятор сообщил банкам в письме №11-113/2541 от 22 июля, текстом которого располагает УНИАН.

В письме Нацбанк сообщает о регистрации в Минюсте постановления от 6 июня 2013 года №210 “Об установлении предельной суммы расчетов наличными”, прилагает текст данного постановления и напоминает, что оно вступает в силу с 1 сентября текущего года.

Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн. Для проведения расчетов физическими лицами свыше установленного ограничения постановление предусматривает использование таких инструментов, как перечисление средств между текущими счетами, внесение и перечисление средств на текущие счета, использование депозита нотариуса.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 года. Национальный банк Украины обнародовал проект постановления для общественного обсуждения 4 марта. Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право НБУ вводить ограничения на расчеты наличными, осенью 2012 года.

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ЕС и Армения завершили переговоры о зоне свободной торговли

Европейский Союз и Армения завершили переговоры о зоне свободной торговли как части Соглашения об ассоциации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

В пресс-службе отметили, что переговоры были завершены во время седьмого и последнего раунда переговоров, проходившего в Ереване.

В пресс-службе Еврокомиссии также обратили внимание на то, что в долгосрочной перспективе подписание этого соглашения увеличит прибыли экономики Армении на 146 млн. евро в год, а ВВП вырастет на 2,3%.

Предусматривается, что соглашение позволит Армении увеличить экспорт своих товаров в ЕС на 15,2%, импорт из ЕС – на 8,2%.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Армения начали переговоры о Соглашении об ассоциации, которое в том числе предусматривает создание зоны свободной торговли в июле 2010 года. Переговоры о торговой части соглашения начались в мае 2012 года.

Соглашение об ассоциации, включая зону свободной торговли, между ЕС и Арменией может быть парафировано на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” 28-29 ноября этого года.

УНИАН