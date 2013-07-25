В Греции продают остров за 10 млн евро

Частный островок Спалатрониси в Эгейском море выставлен на аукционные торги. Как сообщило сегодня Афинское информационное агентство (АМНА), они начнутся в сентябре, стартовая цена лота составляет 10 млн евро.

"Необитаемый островок Спалатрониси в туристической зоне в 500 метрах от побережья полуострова Халкидики на севере страны выставлен на продажу с молотка со стартовой ценой в 10 млн евро. Данный метод гарантирует полную прозрачность в уплате налогов, получении дохода от собственности и позволяет минимизировать бюрократию", - сообщил агентству владелец компании "Миро Антик Хаус" Ставрос Миронидис.

По словам бизнесмена, "местные и иностранные инвесторы уже выразили заинтересованность в аукционе, при этом владельцы других греческих островов обратились в его компанию, чтобы обсудить продажу своей земли таким же способом". Миронидис отметил, что до 20 августа процедура возможного приобретения Спалатрониси без торгов: если предложенная потенциальным инвестором цена удовлетворит владельцев острова, то он может быть продан и без аукциона. Общая территория острова составляет 10,4 гектара, сообщает ИТАР-ТАСС.

Многие владельцы частных необитаемых островков в Греции в настоящее время пытаются их продать из-за резкого увеличения налогов на недвижимость в условиях кризиса. Всего республике принадлежат примерно 6 тыс. островов в Эгейском, Ионическом и Средиземном морях, из которых обитаемы всего 227. Все греческие острова делятся на две неравные части - государственные, которые с недавних пор можно взять в долгосрочную аренду при получении множества разрешений со стороны госорганов, и частные. Последних насчитывается около 140, их можно свободно продавать и покупать.