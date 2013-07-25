ЕС и Грузия завершили переговоры о Соглашении об ассоциации

Брюссель. Европейский Союз и Грузия завершили переговоры о Соглашении об ассоциации.

Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и Комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле, текст которого передан УНИАН.

“Мы рады подтвердить завершение переговоров о будущем Соглашении об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией, в том числе о создании глубокой и всесторонней зоны свободной торговли”, - написано в заявлении.

“Мы надеемся на парафирование Соглашения об ассоциации на следующем саммите “Восточного партнерства”, который состоится 29 ноября 2013 года в Вильнюсе, и на последующее подписание соглашения, как только технические процедуры будут завершены”, - продолжили Эштон и Фюле.

Представители ЕС подчеркнули, что новое соглашение станет краеугольным камнем в двусторонних отношениях между ЕС и Грузией и откроет путь для реформ в Грузии, которые будут базироваться на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Грузия начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2010 году.

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