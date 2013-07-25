Банки обязали заменить автотранспорт для инкассации на бронированный

Национальный банк Украины обязал банки заменить весь автотранспорт для инкассации на бронированный до 1 января 2015 года.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 3 июня №191, текстом которого располагает УНИАН.

Данным постановлением Нацбанк утвердил изменения к инструкции об организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей в банках (Инструкция №45). В соответствии с постановлением, банки могут использовать для инкассации специализированный бронированный автотранспорт, приобретенный до 12 марта 2012 года, в течение семи лет с даты его изготовления. В то же время, банки могут использовать небронированный оперативный автотранспорт только до 1 января 2015 года и обязаны в эти сроки обеспечить его замену на бронированный, оборудованный в соответствии с требованиями Нацбанка.

Также этим постановлением Нацбанк установил ограничения объемов валютных ценностей в зависимости от способа их инкассации, в рамках вышеуказанных сроков. Так, с использованием небронированного автомобиля можно перевозить деньги в размере не более 600 минимальных зарплат в случае использования спецустройств для хранения ценностей, и не более 3000 - при использовании огнестрельного оружия. Для бронированного транспорта максимальная сумма денег составляет 5000 до 20000 минимальных зарплат в зависимости от степени защиты автомобиля по установленным стандартам, использования спецустройств для хранения ценностей и огнестрельного оружия. При перевозке ценностей в объеме более 20000 минимальных зарплат требуется дополнительное привлечение вооруженных инкассаторов или охранников и оперативного автотранспорта сопровождения.

Как сообщается, постановление зарегистрировано в Минюсте 25 июня и вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины согласился пересмотреть требования к физической защите банков, которые установлены нормативными актами регулятора и соблюдение которых требует значительных финансовых затрат со стороны банков, в результате обращения Независимой ассоциации банков Украины. В частности, Нацбанк согласился с аргументацией НАБУ по изменениям к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине №45.