Анонс на 26 июля

* Презентация нового воздушного судна на территории Киевского Международного аэропорта «Борисполь».

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Скрытые рабочие места для молодежи: пятилетняя перспектива». Фонд общественной безопасности и компания «GP Group» в рамках проекта «Разработка и лоббирование проекта постановления КМУ о прогнозировании рынка труда для повышения эффективности программ профессиональной подготовки и программ занятости населения» при поддержке МФ «Возрождение», провели исследование рынка труда путем опроса ведущих работодателей, имеющих высокую социальную активность. По мнению исследователей, сегодня молодежь не ориентируется в перспективах своего выбора будущей профессии на рынке труда, поскольку потребности работодателей не прогнозируются и не изучаются должным образом, а учебные заведения не получают адекватные заказы на подготовку специалистов. Результаты проекта нашли весомую поддержку среди руководства Министерства молодежи и спорта Украины. Участники: Василий Стадник, директор ОО «Фонд общественной безопасности», Сергей Глущенко, первый заместитель министра молодежи и спорта Украины, Алексей Зволинский, старший партнер HR- исследовательской компании GP Group. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 2672634, o.sylvestrov@gmail.com

* Встреча руководства Национальной администрации туризма Грузии с украинскими туроператорами и представителями СМИ с целью презентации туристического и рекреационного потенциала Грузии. Участники: чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Михеил Уклеба, председатель Государственного агентства Украины по туризму и курортам Е.Шаповалова, глава Национальной администрации туризма Грузии Гиорги Сигуа, председатель департамента туризма и курортов Аджарской АР Демур Диасамидзе.

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