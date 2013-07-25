ТОП-10 (25 июля)

Украина присоединилась к торговому спору ЕС и России

Минфин выплатил 120,3 млн долл. по пятилетним евробондам 2012 года

Задолженность по зарплате в июне сократилась на 5,2%

США начали антидемпинговое расследование импорта труб из 9 стран, включая Украину

Укрспецэкспорт в I полугодии увеличил прибыль до 23,5 млн грн

Прибыль банков Украины снизилась на 33%

МВФ может возобновить программу сотрудничества с Украиной в ноябре

Украина начинает антидемпинговое расследование по импорту труб из КНР

Украина увеличила транзит нефти в ЕС на 6,1%

Украина намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Ирак

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Украина присоединилась к торговому спору ЕС и России

Украина присоединилась к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

Об этом УНИАН сообщил источник, информированный о действиях Украины в рамках ВТО.

«Мы направили в ВТО заявку о присоединении в качестве третьей стороны к рассмотрению вопроса об утилизационном сборе, действующем в Российской Федерации, который инициировал Европейский Союз», - сказал источник.

Он отметил, что заявку на присоединение к консультациям в ВТО подало Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

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Минфин выплатил 120,3 млн долл. по пятилетним евробондам 2012 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по пятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2012 году, в объеме 120,25 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 120,250 млн долл. США», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 2,6 млрд долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 9,25% годовых.

Как сообщал УНИАН, в июне Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в августе 2012 года, в объеме 39,75 млн долл.

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Задолженность по зарплате в июне сократилась на 5,2%

Объем задолженности по заработной плате в Украине в июне 2013 года сократился по сравнению с маем на 54,4 млн грн (на 5,2%) и на 1 июля составил 989,6 млн грн, сообщает Государственная служба статистики.

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 53,9% от общего объема долгов. Задолженность предприятий-банкротов - 40,9%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 462,7 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 226,7 млн грн. Наименьший – в сфере искусства и спорта – 516 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой области – 158,9 млн грн, Киевской области – 149,7 млн грн. Наименьший – в Черновицкой области – 145 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в мае сократился по сравнению с апрелем на 12 млн грн (2%) и на 1 июня составлял 1,044 млрд грн.

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США начали антидемпинговое расследование импорта труб из 9 стран, включая Украину

Американское министерство торговли во вторник начало одно из своих самых крупных торговых расследований за последние годы по обвинениям производителей Южной Кореи, Индии и семи других стран в поставках в США стальных труб для нефтегазовой промышленности по несправедливо низким ценам, сообщает Рейтер.

США импортировали труб для нефтегазовой отрасли (OCTG) из девяти стран на 1,8 миллиарда долларов в 2012 году, более чем в 2 раза больше, чем в 2010 году, так как с ростом добычи нефти и природного газа увеличился и спрос на трубы.

В 2010 году США ввели пошлины на импорт для нефтегазовых труб из Китая после того, как он достиг 2,8 миллиарда долл. в 2008 году. Это создало условия для входа на рынок других зарубежных поставщиков.

Новое расследование касается в первую очередь Южной Кореи, которая экспортировала труб на 831 миллион долл. в США в прошлом году, а другие компании представляют Индию, Вьетнам, Филиппины, Саудовскую Аравию, Тайвань, Таиланд, Турцию и Украину.

Американские производители просят введения антидемпинговых пошлин в размере до 240% для Индии, 158% для Южной Кореи, 118% для Таиланда и 111% для Вьетнама, чтобы компенсировать разницу с рыночными ценами, а также меньшие, но все-таки ощутимые пошлины для остальных пяти стран.

Для двух стран, Турции и Индии, американские производители хотят ввести дополнительные компенсационные пошлины, чтобы нивелировать предоставляемые этими странами государственные субсидии.

Министерство торговли вынесет предварительное решение о компенсационных пошлинах в сентябре, об антидемпинговых пошлинах - в декабре. Окончательное решение будет принято в 2014 году.

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Укрспецэкспорт в I полугодии увеличил прибыль до 23,5 млн грн

Государственная компания «Укрспецэкспорт», которая является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, в январе-июне текущего года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 23,5 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистая выручка предприятия за указанный период выросла на 9% - до 329,1 млн грн.

При этом валовая прибыль предприятия также увеличилась - на 8,6% - до 182,65 млн грн, себестоимость реализованной продукции возросла на 10% - до 146,478 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году сократила экспорт стрелкового оружия в США по сравнению с 2011 годом на 76,7% - до 90 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ГК «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

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Прибыль банков Украины снизилась на 33%

Прибыль банков Украины по итогам января-июня 2013 года составила 1,2 млрд грн, что на 33,33% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,6 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, доходы банков выросли на 9,4% – до 78,5 млрд грн, расходы – на 10,1%, до 77,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн).

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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МВФ может возобновить программу сотрудничества с Украиной в ноябре

Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетить миссия Фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

Целью работы миссии станет оценка текущей экономической ситуации в стране и определение прогнозов по итогам года.

«Пока у нас не было глубоких дискуссий относительно программы сотрудничества в деталях – с апреля месяца. Вероятно, будет визит миссии осенью. Мы в процессе выработки консультационного решения (по программе сотрудничества – так называемой Статье 4 - УНИАН). Думаю, что такое решение Совета директоров может быть обговорено и принято осенью, ориентировочно в ноябре. Пока точно даты нет», - сказал Мюррей.

Как сообщал УНИАН, раннее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов к всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый глава миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

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Украина начинает антидемпинговое расследование по импорту труб из КНР

Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из Китайской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле 25 июля.

По информации департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития, антидемпинговое расследование возбуждено по жалобе объединения предприятий «Укртрубопром».

«На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения указанного антидемпингового расследования, будет определяться целесообразность применения соответствующих антидемпинговых мер», - подчеркнули в департаменте.

Как сообщал УНИАН, Украина с 30 июля 2008 г. на 3 года – до 30 сентября 2011 г. вводила квотирование импорта стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб независимо от страны происхождения.

Ежегодный совокупный объем импорта был установлен на уровне 14,504 тыс. тонн. Наибольший объем годовой квоты был предоставлен производителям Российской Федерации – 10,311 тыс. тонн (в первом годовом периоде), наименьший - КНР - 42 тонны.

В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что рост импорта данного вида продукции на протяжении 2004-2006 гг. нанес ущерб национальному товаропроизводителю.

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Украина увеличила транзит нефти в ЕС на 6,1%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-июне 2013 года составил 7,463 млн тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в отчете компании «Укртранснафта».

Согласно документу, за 6 месяцев текущего года нефтепроводами компании было транспортировано 8,451 млн т нефти, что на 291,5 тыс. т, или на 3,3% меньше, чем за 6 месяцев 2012 года.

«Уменьшение объемов транспортировки произошло за счет сокращения объемов поставок нефти на НПЗ Украины на 42,4%, или на 723,9 тыс. тонн, поскольку в I квартале прошлого года еще работал Лисичанский НПЗ, в направлении которого по трубопроводной системе общества было поставлено 724,9 тыс. т», - поясняется в отчете компании.

Также в документе отмечается, что причинами снижения объемов поставок на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины являются факторы, связанные с условиями работы отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и таможенным регулированием импорта нефтепродуктов в Украину.

«В рамках деятельности по переработке нефти и реализации нефтепродуктов в течение отчетного периода компанией на условиях давальческой схемы переработки на мощностях Кременчугского НПЗ было переработано 207,0 тыс. т сырой нефти, из которой произведено 195,2 тыс. т нефтепродуктов. Из произведенных нефтепродуктов на отчетную дату (30 июня 2013 года - УНИАН) было реализовано 191,1 тыс. т», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года сократился до 14,557 млн тонн (на 18,1%) по сравнению с 2011 годом.

В 2011 году транзит нефти в страны Европы составил 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличился на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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Украина намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Ирак

Украина планирует увеличить поставки зерновых, подсолнечного масла, мяса и яиц на рынок Ирака, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства агарной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, возможность углубления сотрудничества двух стран в сфере АПК обсудили в четверг, 25 июля, глава Минагропрода Николай Присяжнюк и министр торговли Республики Ирак Хайраллах Хасан Бабекер.

«Отношения между Украиной и Ираком имеют хорошую перспективу, особенно в сфере торговли сельхозпродукцией… В ближайшее время мы завершим работу над подготовкой меморандума о сотрудничестве», - цитирует пресс-служба Присяжнюка.

В ведомстве также отметили, что представители государств обсудили возможность участия украинских компаний в тендерах, которые проводит правительство Ирака для закупки необходимого продовольствия.

По данным Минагропрода, за 5 месяцев 2013 года Украина выручила от экспорта сельхозпродукции в Ирак 36 млн долл., тогда как импорт составил 0,2 млн долл.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина экспортировала в Ирак товаров на сумму 872,4 млн долл., что на 43,1% больше, чем в 2011 году. При этом в прошлом году страна нарастила импорт товаров из Ирака в денежном выражении на 85,3% - до 0,2 млн долл.