МВФ призывает ЕС к активным действиям

Прежде чем начать кредитование, Международный валютный фонд хочет видеть больше прогресса в восстановлении банковских балансов, сообщают Вести.ru.

Руководство МВФ также заявило, что необходимой мерой для стимулирования роста может стать дальнейшее снижение процентной ставки Европейским центральным банком.

МВФ высоко оценил шаги, предпринятые первыми лицами ЕС для стабилизации финансовых рынков, что снизило риск коллапса еврозоны. Однако МВФ отметил, что, несмотря на смелые политические шаги во всех направлениях, экономический рост по-прежнему остается слабым, а уровень безработицы все так же высок, особенно среди молодежи.

Аналитики МВФ спрогнозировали, что ВВП еврозоны сократится в текущем году на 0,6%, но уже в 2014 г. вырастет на 0,9%.

“Потенциал политического урегулирования экономических проблем ограничен, уровень государственного долга высок (и продолжает расти), экономический спад достиг угрожающих масштабов, и дальнейшие внутренние или внешние потрясения могут серьезно повлиять на рост”, - говорится в сообщении МВФ.

Эксперты МВФ призвали активизировать реформы в банковском секторе, включая рекапитализацию слабых, но "жизнеспособных" банков и закрытие “нежизнеспособных” банков, наряду с этим аналитики призвали к большей гибкости на рынке труда еврозоны.

“Реформы должны внести динамику в закостенелый рынок труда в странах ЕС, повысить конкурентоспособность и способствовать появлению более гибких договоренностей между рабочими и работодателями”, - говорится в сообщении МВФ.

В минувшем месяце МВФ призвал Францию снизить издержки на рабочую силу и сдержать повышение налогов для повышения роста и конкуренции.

Эксперты ожидают, что уровень безработицы во Франции вырастет, несмотря на то что президент Франции Франсуа Олланд дал обещание снизить безработицу к концу года.