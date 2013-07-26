Ирак надеется на помощь Украины в восстановлении инфраструктуры страны

Ирак надеется на помощь дружественных стран, в том числе и Украины в восстановлении инфраструктры страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства эконокомического развития и трговли Украины, об этом заявил министр торговли Республики Ирак Хайраллах Хасан Бабекер в ходе встречи с министром экономического развития и торговли Украины Игорем Прасоловым 25 июля.

«С целью восстановления инфраструктуры и заводов в Ираке мы будем полагаться на помощь дружественных стран и одной из таких стран является Украина", - отметил министр Ирака.

Также он отметил, что на сегодня Ирак готов вкладывать значительный объем средств в восстановление экономики.

Кроме того, Хайраллах Хасан Бабекер целесообразность налаживания торгово-экономического сотрудничества напрямую, поскольку сейчас основной объем украинских товаров поступает на рынок Ирака через посредников.

«Мы бы сейчас хотели говорить о непосредственном сотрудничестве с иракским рынком, в частности открытие филиалов украинских компаний в Ираке, открытие представительств, перенос производственных мощностей в Ирак», - отметил министр торговли Ирака.

При этом он сообщил, что власти Ирака готова предоставлять различные льготы и преференции украинским промышленным компаниям, которые пожелают работать на рынке Ирака.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года товарооборот между Украинй и Ираком достиг рекордных 872,5 млн. долл., что является наивысшим показателем за 20 лет ( с 1992 г) дипломатических и торгово-экономических отношений двух стран.