Анонс на 29 июля
29.07.13 * Пресс-конференция министра соцполитики Натальи Королевской * Брифинг: «Прогноз гидрометеорологических условий в Украине» * Пресс-конференция: «Оппозиция: два года без Тимошенко»
* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и мерах, предпринятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.
* Пресс-конференция на тему: «Оппозиция: два года без Тимошенко». Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань; народный депутат Украины Андрей Шевченко.
* Пресс-конференция министра социальной политики Украины Натальи Королевской на тему: "Ситуация в сфере зарплат и другие актуальные социальные вопросы".
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