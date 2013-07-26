Анонс на 29 июля

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и мерах, предпринятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: «Оппозиция: два года без Тимошенко». Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань; народный депутат Украины Андрей Шевченко.

* Пресс-конференция министра социальной политики Украины Натальи Королевской на тему: "Ситуация в сфере зарплат и другие актуальные социальные вопросы".

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