МВД Польши объявило тендер на поставку телефонов, в котором может победить только iPhone 5

Варшава. Министерство внутренних дел Польши объявило тендер на поставку более сотни новых мобильных телефонов, в котором может победить только самая последняя модель корпорации Apple – iPhone 5.

Об этом сообщает польский финансовый портал forsal.pl

Портал отмечает, что министерство очень детально выписало условия тендера, полностью ограничив конкуренцию для других, кроме Apple, производителей.

Кроме того, условиям тендера не отвечают предыдущие модели iPhone, в частности, 4 поколения.

"Телефон не может весить более 115 грамм. iPhone предыдущего поколения, который стоит дешевле, весит 132 граммf. Таким образом, конкуренция ограничивается до одного телефона, то есть iPhone 5, который на свободном рынке стоит, начиная от около 600 евро", - отмечает портал.

Представители министерства заявили, что не ограничивают конкуренцию, а выбрали продукт Apple потому, что он более защищен от возможных взломов.

Они также заверили, что будут покупать эти телефоны намного дешевле рыночных цен за счет того, что вместе с ними выкупят абонемент у мобильных операторов.

Напомним, компания Apple представила миру новый смартфон iPhone 5 вместе с обновленной версией операционной системы iOS 6 12 сентября 2012 года.