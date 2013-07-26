ТОП-10 (26 июля)

S&P подтвердило оценку рисков банковского сектора Украины

«Энергорынок» требует от Молдовы вернуть 1,7 млн долл. долга

S&P подтвердило рейтинг Киева

Еврозона предоставит Греции транш кредита в 4 млрд евро

Украина сократила импорт газа на 35%

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины снизилась до 34,2%

ЕС обеспокоен отсутствием прогресса в разрешении торговых споров с Украиной

ЕС надеется, что Украина откажется от утилизационного сбора на авто

Украина за полгода сократила импорт нефти в 3,6 раз

Просроченная задолженность по кредитам банков в июне снизилась на 2,3%

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S&P подтвердило оценку рисков банковского сектора Украины

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила принадлежность банковского сектора Украины («В/Негативный/В»; рейтинг по национальной шкале: «uaA-») к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками (10-я группа стран).

Об этом служба кредитных рейтингов Standard & Poor's сообщила в отчете по оценке страновых и отраслевых рисков банковского сектора Украины на базе методологии Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA), текстом которого располагает УНИАН.

«Наша оценка экономического риска «10» для банковского сектора Украины не изменилась. Мы ожидаем, что экономические риски для банковского сектора Украины останутся чрезвычайно высокими в международном контексте. Мы полагаем, что украинская экономика находится в фазе коррекции с 2009 года, когда очень агрессивная кредитная экспансия, продолжавшаяся несколько лет, резко прекратилась. Значительные экономические дисбалансы, вероятнее всего, будут оказывать «очень сильное» влияние на банковский сектор страны в ближайшие два-три года. Очень высокая доля проблемных кредитов в банковском секторе, которая образовалась в посткризисный период, сохранится и в 2013 году», - говорится в отчете.

Согласно отчету, помимо Украины, к группе 10 относятся Беларусь, Греция, Египет и Ямайка. Также сопоставимыми по уровню риска являются Казахстан, Аргентина и Венгрия (относятся к группе 8), Вьетнам (относится к группе 9) и Россия (относится к группе 7).

По мнению экспертов Standard & Poor's, основными позитивными факторами, определяющими риски банковского сектора Украины, являются относительно высокий потенциал экономического роста и большие запасы природных ресурсов, а также значительное сокращение внешнего долга банковского сектора. Среди негативных факторов эксперты выделили трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета, что в комплексе с высоким политическим риском обусловливает ослабление экономической устойчивости, а также значительный экономический дисбаланс, сложившийся до кризиса 2008 года, и подверженность риску ослабления курса национальной валюты, что оказывают негативное влияние на устойчивость банковского сектора, а также исключительно высокий кредитный риск, обусловленный агрессивными стандартами кредитования и андеррайтинга украинских банков и недостаточно развитой платежной культурой.

Справка УНИАН. Методология Banking Industry and Country Risk Assessment (BICRA) предназначена для оценки и сравнения банковских систем различных стран. В соответствии с градацией BICRA страны подразделяются на группы в зависимости от уровня рисков в их банковских системах — от группы 1 (страны с наименьшими рисками) до группы 10 (страны с наибольшими рисками). Методология присвоения рейтингов банкам предполагает использование компонентов оценки страновых и отраслевых рисков банковского сектора — оценок экономического и отраслевого риска — для определения базового уровня рейтинга, на основе которого присваивается кредитный рейтинг эмитента. Базовый уровень рейтинга банков, действующих только в Украине, — «b».

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«Энергорынок» требует от Молдовы вернуть 1,7 млн долл. долга

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, подала иск в Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма (Швеция) с требованием к Правительству Республики Молдова вернуть 1,7 млн долл. долга.

Об этом говорится в дебютном отчете компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно документу, 21 декабря 2012 года судом было открыто производство по данному делу и на текущий момент оно находится на рассмотрении.

Также «Энергорынок» требует от Молдовы возместить 154 тыс. евро судебных сборов.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Энергорынок» за январь-июнь 2013 года снизил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,6% - до 12,571 млн грн с 18,940 млн грн.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.

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S&P подтвердило рейтинг Киева

Рейтинговое агентство Standart & Poors подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» с позитивный прогнозом в связи с рефинансированием городом долговых обязательств и консолидацией показателей исполнения бюджета.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

S&P отмечает, что показатели ликвидности города остаются очень слабыми вследствие значительных расходов на обслуживание и погашение долга в 2014-2015 гг., при этом долговая нагрузка остается очень высокой. В то же время позитивный прогноз агентство объяснило ожиданиями того, что Киев и в дальнейшем будет способен обеспечивать рефинансирование долговых обязательств и поддерживать текущий профицит бюджета в 2014-2015 гг.

При этом агентство указывает на негативное влияние ограниченной возможности управления доходами и расходами на финансовую гибкость города.

К тому же, S&P считает, что полный долг Киева в т.г. будет по-прежнему подвержен валютным рискам и останется на уровне выше 60% текущих доходов на протяжении горизонта рейтингового прогнозирования. При этом около 20% прямого долга будут по-прежнему составлять среднесрочные ссуды центрального правительства, которые подлежат погашению только в случае, если объем доходов города окажется выше запланированных Минфином Украины целевых показателей.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Fitch 19 июля подтвердило долгосрочный рейтинг Киева (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Киев в середине июля осуществил платеж в размере 14 млн долл. за пользование кредитом, полученным в рамках открытой продажи пятилетних еврооблигаций в 2011 году на сумму 300 млн долл. под 9,375% годовых.

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Еврозона предоставит Греции транш кредита в 4 млрд евро

Рабочая группа совета министров финансов еврозоны в пятницу приняла окончательное решение о предоставлении Греции очередного транша кредита внешней финансовой помощи на общую сумму 4 миллиарда евро, сообщил РИА Новости источник, знакомый в ситуацией.

Транш будет состоять из 2,5 миллиарда евро кредита от Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и 1,5 миллиарда евро прибыли от ценных бумаг Греции, которую перечислит Европейский центробанк.

"Средства будут перечислены, как только в стране завершатся все национальные процедуры (по исполнению требований кредиторов - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это ожидается в понедельник, и иного дополнительного решения о выделении средств не потребуется.

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Украина сократила импорт газа на 35%

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 35,3% - до 10,296 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в июне 2013 года импорт газа уменьшился по сравнению с июнем 2012 года более чем в два раза - до 0,917 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

По состоянию на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины снизилась до 34,2%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе-июне 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,3 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом сократилось на 2 банка и на 1 июля текущего года составило 51 банк из 178 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом сократилось на 1 банк - до 21.

Как сообщается, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в июне 2013 года вырос на 0,32% - до 177,111 млрд грн, при этом за январь-июнь 2013 года его рост составил 1,08%. Регулятивный капитал банков в июне снизился на 1,50% – до 184,493 млрд грн, за январь-июнь рост составил 3,03%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в мае выросла на 0,1 п.п. - до 38%, в январе-мае 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,5 п.п.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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ЕС обеспокоен отсутствием прогресса в разрешении торговых споров с Украиной

Европейский Союз обеспокоен отсутствием прогресса в разрешении торговых споров с Украиной, говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

“Единственным результатом длительного процесса консультаций является только обещание дальнейших двусторонних дискуссий. Существует большое беспокойство, что времени для нахождения решения, которое удовлетворит обе стороны, становится все меньше. Поэтому ЕС верит в то, что украинская сторона быстро предпримет необходимые действия, чтобы удержать свою торговую политику как в рамках правил международной торговли, так и в пределах ожидаемых в будущем привилегированных отношений в контексте глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС”, - говорится в сообщении.

Представительство ЕС отмечает, что в последнее время в Украине принят ряд решений, которые вызывают обеспокоенность в ЕС. В частности, введены спецпошлины на импортные автомобили, принят закон об утилизационном сборе на автомобили, введен запрет на импорт кокса, введены нормы, согласно которым для возобновляемой энергетики должно использоваться оборудование лишь с украинскими составляющими, а также подана заявка в ВТО на пересмотр тарифных обязательств.

В ЕС отмечают, что предпринятые Украиной действия несовместимы с обязательствами Украины в рамках ВТО и условиями зоны свободной торговли, которая может вступить в силу после подписания соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции.

ЕС неоднократно подвергал критике это решение Украины, в том числе в свете завершения переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

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ЕС надеется, что Украина откажется от утилизационного сбора на авто

В Европейском Союзе надеются, что Украина откажется от применения закона об утилизационном сборе на автомобили, который принят Верховной Радой в варианте, аналогичном российскому.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

“ Если Украина также введет такой сбор, это решение будет иметь очень серьезное влияние на наши двусторонние экономические отношения. Поэтому ЕС выразил надежду и ожидания, что Украина сделает все возможное для избежания вступления в силу этого закона”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили с 1 сентября 2012 года.

В ответ, 4 июля 2013 года, Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей. 24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

25 июля Украина заявила о намерении присоединиться к консультациям, которые инициировал ЕС.

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Украина за полгода сократила импорт нефти в 3,6 раз

Украина в январе-июне 2013 года сократила импорт нефти в 3,6 раз - до 211,1 тыс. тонн по сравнению с 764,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за отчетный период сократились на 47,7% по сравнению с январем-июнем 2012 года - до 1,527 млн тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-июне текущего года сократилась на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,518 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с 2011 годом - до 1,236 млрд долл.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В планах Министерства энергетики и угольной промышленности осуществить запуск Одесского НПЗ, простаивающего с 2010 года, к осени текущего года.

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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Просроченная задолженность по кредитам банков в июне снизилась на 2,3%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне 2013 года снизился на 2,31%, или 1,756 млрд грн, - до 76,044 млрд грн (в январе-июне рост составил 4,63%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в июне текущего года снизилась на 0,33 п.п. - до 9,13% (в январе-июне рост составил 0,24 п.п.).

В июне банки нарастили объем предоставленных кредитов на 1,24%, или 10,33 млрд грн, - до 832,917 млрд грн, с начала года рост составил 2,11%, или 17,59 млрд грн. Увеличение объемов предоставленных банками кредитов в июне произошло в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,22%, или 7,69 млрд грн, - до 628,245 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц снизились на 0,34%, или 560 млн грн, - до 163,358 млрд грн. За указанный период банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 0,21%, или 823 млн грн, - до 392,677 млрд грн.

Также сообщается, что в июне банки увеличили вложения в ценные бумаги на 0,87%, или 1,174 млрд грн, - до 135,359 млрд грн. Объемы резервов под активные операции в июне сократились на 0,93%, или 1,286 млрд грн, - до 138,998 млрд грн. Обязательства банков в июне выросли на 2,38%, или 24,195 млрд грн, - до 1,019 трлн грн, в том числе средства юридических лиц снизились на 0,69%, или 1,442 млрд грн, - до 207,888 млрд грн (из них срочные - 90,735 млрд грн), средства физлиц выросли на 2,83%, или 11,529 млрд грн, - до 407,993 млрд грн (из них срочные - 319,805 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%), доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

УНИАН