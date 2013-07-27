МИД рекомендует украинцам обходить толпы в Тунисе

МИД Украины в связи с обострением ситуации безопасности в Тунисской Республике рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, избегать мест массового скопления людей и не совершать неорганизованные туристические поездки по стране.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Туниса граждан Украины следует обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по номеру горячей линии: + 216 24 600 389.

В МИД Украины функционирует круглосуточная горячая линия: +38 044 238 16 57.