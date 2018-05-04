Баланс недели: ЕС ждет украинских курочек, госбюджету угрожает секвестр, госдолг снижается, а МВФ вспомнит об Украине в ноябре

Начало недели ознаменовалось позитивной статистикой по производству базовых отраслей. По оценкам Национального банка, на фоне общего падения промпроизводства, ключевые отрасли страны, впервые за последние 12 месяцев, показали рост (индекс производства базовых отраслей в июне 2013 года вырос до 0,9% в годовом выражении). Локомотивом отечественной экономики стало сельское хозяйство, показавшее рост объемов производства в январе-июне на 15,4% в годовом выражении, даже на фоне высокой базы сравнения прошлого года.

Помимо стремительного роста, как уже состоявшегося факта, аграрии прогнозируют рекордный рост производительности своей отрасли уже в этом году и существенное расширение рынков сбыта. Четырехлетняя борьба с чиновниками Еврокомиссии за право поставлять продукцию птицеводства на рынок ЕС близится к развязке, и 24 июля крупнейшие производители в Украине («Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», «Птицефабрика «Снятинская Нова» и «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») получили право поставлять свою продукцию на рынок ЕС. Пока данное разрешение не распространяется на яйца и яичные продукты, так что для крупнейших в стране производителей этой продукции, агрохолдингам «Авангард» и «Овостар Юнион», праздник еще не наступил. В то же время, профильная ассоциация «Союз птицеводов» прогнозирует, что и этот вопрос будет разрешен уже в текущем году.

Готовы ли наши аграрии к такому резкому «потеплению» со стороны ЕС? Агрохолдинг «МХП» уже заявил о готовности провести первые поставки курятины в ЕС через полтора-два месяца, а глава Минагропрода Николай Присяжнюк прогнозирует, что в 2013 году поставки курятины на рынок ЕС достигнут 50 тыс. тонн. Также, по словам министра, Украина в текущем году нарастит экспорт сельхозпродукции в Иран на 30% и уже договорилась об углублении сотрудничества в аграрной сфере с Палестиной. К слову, окрыленные таким успехом зернотрейдеры теперь не рассматривают внутренний спрос как определяющий фактор роста своих прибылей, и намерены повысить закупочные цены на зерно на 7-8%, так что с открытием новых рынков для сбыта, как ни печально, рядовые украинцы станут кушать «дороже».

Корпоративная статистика как зеркало

С финансовыми показателями у аграриев, согласно обнародованной в течение недели отчетности по итогам первого полугодия, тоже все хорошо. Например, один из крупнейших производителей масложировой продукции, агропромышленная группа «Креатив», в первом полугодии увеличила прибыль в 2,6 раза. Такая же картина в связанных отраслях – крупнейший ритейлер «Фоззи-Фуд» получил 85 тыс. грн прибыли после 5 млн грн убытка в первом полугодии 2012 года.

Показатели в других отраслях по итогам первого полугодия, к сожалению, говорят о плачевном состоянии дел. Один из крупнейших производителей автомобильного транспорта «Богдан Моторс» нарастил убыток на 74% - до 54,936 млн грн. Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» сократил прибыль в 4,6 раза - до 26,795 млн грн. Международный аэропорт «Борисполь» получил убыток в размере 7 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года аэропорт закончил с 270,5 млн грн прибыли.

Снова удивили банки. После рекордных показателей прибыли в первые четыре месяца текущего года, банковская система, как и в прошлом месяце, продемонстрировала снижение прибыли в первом полугодии, и по итогам января-июня прибыль снизилась на 33% в годовом выражении - до 1,2 млрд грн. По итогам анализа отчетов крупнейших банков отследить общий тренд текущего состояния банков сложно. Например, крупнейший банк «ПриватБанк» за период заработал 1,383 млрд грн прибыли, в то время как «Проминвестбанк», также входящий в группу крупнейших банков, получил 2,661 млрд грн убытка.

Госбюджет - под угрозой секвестра

Успехи сельскохозяйственной отрасли, к сожалению, не покрывают поражения в других отраслях, и поэтому пока не нашли отражения в показателях госбюджета. Госказначейство на прошедшей неделе несколько улучшило показатели выполнения доходной части бюджета Украины в первом полугодии, прибавив к доходам по сравнению с их предварительной оценкой порядка 100 млн грн. По окончательным оценкам, в первом полугодии госбюджет получил 162,649 млрд грн, что по словам чиновников Минфина, превышает плановый показатель, но при этом, математика говорит, что это меньше уровня прошлого года на 303 млн грн или на 0,19%. Эксперты настойчиво констатируют, что доходная часть бюджета в первом полугодии худо-бедно выполняется за счет авансовых налоговых платежей, и прогнозируют, что по итогам года недобор доходов может достигнуть 20-25 млрд грн.

На этом фоне Минфин признал, что бюджет текущего года все-таки будет откорректирован уже в сентябре, но пока направления этих корректировок – «тайна за семью печатями», и о снижении показателей доходов и расходов вслух не говорят. “Мы сейчас как раз этим (подготовкой изменений в бюджет — УНИАН) занимаемся”, - сообщил журналистам в пятницу первый вице-премьер Сергей Арбузов. На вопрос УНИАН, может ли идти речь о секвестре бюджета, Арбузов ответил: “Я не думаю так, у нас очень жесткий бюджет, я не знаю, куда еще жестче сделать, это уже будет некорректно”.

Однако по всему видно - лихорадочный поиск источников наполнения казны уже начался. Президент Янукович 24 июля подписал закон о казначейских векселях, вызвавший массу критики со стороны бизнеса, в соответствии с которым Кабмин может погашать бюджетные расходы, в частности, возмещать НДС не деньгами, а казначейскими векселями, уже в текущем году.

На этом история с НДС не заканчивается, и согласно представленному на рассмотрение правительства законопроекту, Миндоходов предлагает снизить ставку НДС до 9% с 20%, но в то же время, ввести налог с оборота на уровне 1-2%. Эксперты пока не оценили, приведет ли данная инициатива к повышению налоговой нагрузки на реальный сектор, но в целом отзываются негативно. «Резкие изменения налогового законодательства сейчас не ко времени, поскольку в нынешних сложных экономических условиях предприятия часто сконцентрированы на поиске путей выживания. И дополнительная головная боль будет только отвлекать внимание и финансовые ресурсы на адаптацию к новому, более сложному законодательству», - полагает эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Молдован. В свою очередь, министр доходов и сборов Александр Клименко заверил, что данная реформа еще будет обсуждаться и вообще не обязательно будет реализована в таком виде. «У нас есть много идей по НДС, по экологическим налогам, по акцизным налогам – по разным темам. Идеи есть, и мы их будем обсуждать. Ни одно решение не будет принято без дискуссии и обсуждения с бизнесом», - сказал Клименко. Так что платить придется, и вопросы только в том, когда и сколько.

К слову, Фонд госимущества тоже не бездельничает и назначил конкурс по продаже 60,77% акций энергогенерирующей компании - «Донбассэнерго» - уже на август текущего года. Эксперты сомневаются в успехе заявленного аукциона, поскольку холдинг ДТЕК Ахметова - ключевой игрок на энергорынке - отказался от участия в конкурсе. Но даже если продажа будет успешной, станет ли возможная выручка при заявленной стартовой цене в 641 млн грн спасением на фоне дефицита госбюджета по итогам первого полугодия в 22,5 млрд грн и госдолга в 545,096 млрд грн?

Госдолг снижается, но медленно и неуверенно

Своевременное рефинансирование внешних долгов может помочь государству избежать секвестра бюджета, полагают эксперты. «Бюджет Украины без платежей по обслуживанию госдолга был бы профицитным», - поделился своими оценками руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. И обнародованная в конце недели статистика по госдолгу снова положительная: в июне, как и в мае, госдолг Украины снизился, на этот раз на 0,6% до 68,197 млрд долл. или 545,096 млрд грн. Это, по оценкам Вальчишена, оставляет порядка 38% ВВП Украины, что очень даже не плохо на фоне показателей Бельгии, Греции, Ирландии, Португалии и Италии, у которых по оценкам Евростата госдолг превышает 100% ВВП. Но эксперты продолжают утверждать, что снижение госдолга является временным явлением, и свидетельствует не о преломлении тенденции, а скорее об ограниченных возможностях рефинансировать старые долги. Это подтверждается и итогами последнего аукциона Минфина по ОВГЗ, в результате которого попытка привлечь порядка 80 млн долл. не увенчалась успехом, и Минфин смог получить на внутреннем рынке только 5 млн долл. и гривневые ресурсы. Не смотря на это, Украина на текущей неделе выплатила купонный доход по пятилетним евробондам 2012 года в размере 120,3 млн долл. Но как прогнозируют эксперты, для рефинансирования валютных займов и предстоящих выплат Международному валютному фонду Минфин выйдет на внешний рынок еврооблигаций уже в ближайшее время. Ставки на рынке немного стабилизировались, но остаются для Украины, с учетом ее международных рейтингов, «драконовскими». Но другого выхода, похоже, нет, на фоне того, что Украина, по оценкам Госстата, демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промпроизводства среди стран СНГ, а решение вопроса о возобновлении программы сотрудничества с МВФ снова откладывается, на этот раз до ноября.

Ольга Гордиенко (УНИАН)