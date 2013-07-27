Янукович сегодня встретится с тремя президентами
11:07, 27 июля 2013Разное
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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович проведет ряд двусторонних встреч с президентами, прибывшими в Украину на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, встречи состоятся в Администрации Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, президенты России Владимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси.
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