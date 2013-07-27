Янукович сегодня встретится с тремя президентами

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович проведет ряд двусторонних встреч с президентами, прибывшими в Украину на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, встречи состоятся в Администрации Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, президенты России Владимир Путин, Молдовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич примут участие в праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси.