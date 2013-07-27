Путин предложил Януковичу обсудить вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Президенту Украины Виктору Януковичу обсудить, среди прочего, вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время двусторонней встречи в Киеве двух президентов.

Путин подчеркнул, что контакты на наивысшем уровне между двумя странами происходят на постоянной основе.

В то же время, по его словам, всегда есть много вопросов и проблем, которые необходимо решить. При этом Путин напомнил, что завтра два Президента будут принимать участие в праздновании Дня Российского Флота в Севастополе.

«Завтра у нас будет еще один праздник, благодаря вам он стал общим — праздник Военно-морского флота. Надеюсь, это будет еще одним хорошим поводом поговорить о сотрудничестве в сфере безопасности», - сказал Путин, добавив, что в этом вопросе много угроз и вызовов для двух стран.

В свою очередь, Янукович предложил коротко обсудить текущую повестку дня двусторонних переговоров. «Я уверен в том, что у нас очень много есть взаимных интересов, вопросов, которые интересны Украине и России, которые могут создать условия для развития наших экономик, взаимного сотрудничества по целому ряду отраслей», - сказал Президент Украины.