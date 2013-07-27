Янукович обсудил с Тимофти вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Республики Молдова Николае Тимофти вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двусторонней встречи президенты поздравили друг друга с праздником 1025-летия Крещения Киевской Руси. При этом Тимофти поблагодарил Януковича за приглашение, отметив, что его очень впечатлил этот праздник.

Оба президента говорили об общей истории, общей религии двух стран.

При этом президенты подчеркнули важность развития двусторонних отношений в дальнейшем.