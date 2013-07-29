Путин: будем уважать любой выбор Украины, но выгоднее с Россией

Президент России Владимир Путин посетил в Киеве международную конференцию «Православно-славянские ценности – основа цивилизационного выбора Украины», которую проводит общественное движение «Украинский выбор».

По информации РИА «Новости», Путин в ходе выступления на конференции заявил, что Россия будет уважать любой выбор Украины в области экономической интеграции, но полагает, что конкурентные преимущества украинская экономика может получить, только объединившись с российской.

"Сегодня идет очень напряженная конкурентная борьба на мировых рынках, за эти рынки. Уверен, что подавляющее большинство присутствующих здесь понимает, что, только объединяя усилия, мы можем быть конкурентоспособными и выиграть в этой, достаточно жесткой, конкурентной борьбе. При этом у нас есть все основания полагать, что мы можем и должны это сделать", - заявил Путин.

"Мы будем уважать любой выбор украинского народа и украинского государства по глубине участия в тех интеграционных процессах, которые происходят на постсоветском пространстве", - добавил президент России.

При этом он обратил внимание на текущие экономические показатели на постсоветском пространстве, которые, по его словам, говорят сами за себя. "В первом квартале этого года у нас товарооборот с Украиной упал на 17 с лишним процентов. В странах Таможенного союза он в позапрошлом году вырос на 34%, в прошлом - еще на 11%, а в первом квартале этого года у нас рост составил уже 2-3%, несмотря на спад в мировой экономике. У нас постоянный подъем", - сказал Путин.

В качестве еще одного аргумента необходимости тесно интегрировать российскую и украинскую экономики Путин привел тесные кооперационные связи во многих областях промышленности, которые могут стать основой для новых интеграционных связей, в частности единую транспортную и единую энергетическую систему. По его словам, без таких тесных связей развиваться не смогут целые отрасли.

Путин полагает, что будущее экономических отношений России и Украины зависит от того, "как мы договоримся о совместной работе на абсолютно равноправных, честных, понятных и прозрачных условиях".

Напомним, что одним из организаторов ОД “Украинский выбор” является Виктор Медведчук -экс-руководитель администрации президента Украины Леонида Кучмы.