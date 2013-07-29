Путин предлагает Украине присоединиться к отсталой советской экономике - Соколовский

Президент России Владимир Путин предлагает Украине присоединиться к отсталой советской экономике, которая существует в Таможенном союзе, считает бывший глава Секретариата Украинской народной партии (2003-2008 гг) Богдан Сколовский.

Об этом он заявил УНИАН в комментарии по поводу заявления Путина на конференции в Киеве о том, что конкурентные преимущества украинская экономика может получить, только объединившись с российской.

«На конференции в Киеве Путин фактически призвал Украину не реформировать нашу экономику, что является вредным остатком бывшего СССР. Выступая как Президент РФ, в свойственной ему манере, Путин призвал Украину объединить усилия с Россией, а не с Европой, поскольку там для нас «тесно» из-за конкурентной борьбы на открытых рынках», - отметил Соколовский.

Он подчеркнул, что президент РФ для подтверждения своего мнения привел только отдельные положительные результаты деятельности Таможенного союза.

«При этом Путин промолчал, что экономика всего Таможенного союза, включая Россию, остается по своей сути советской, отсталой, энергозатратной, ориентированной на легкодоступные природные ресурсы, а не на интеллект, как в ЕС. Кроме того, Президент РФ фактически призвал украинцев поработать, кроме украинских, еще и на российских олигархов, интересы которых он защищает. Ведь ни для кого не секрет, что рядовые россияне вне Москвы кое-где живут хуже, чем украинцы. Хотя и нам нечем хвалиться в нереформированной Украине, несмотря на обещания нынешней власти», - отметил Соколовский.

«Очевидно, что нам не по пути ни с Путиным, ни с другими такими горе-организаторами конференций об украинском выборе. Мы должны внедрять глубокие реформы, отдельные, еще с советских времен осколки экономики закрывать; создавать и развивать новые области современной экономики, например ИТ-экономику и всегда помнить, что в ЕС трудно поступить государству, но легко жить людям», - подчеркнул Соколовский.

Как сообщал УНИАН, 27 юля президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции «Православно-славянские ценности - основа цивилизационного выбора Украины», которую проводило общественное движение «Украинский выбор», соорганизатором которого является Виктор Медведчук - руководитель администрации президента Украины Леонида Кучмы, заявил, что конкурентные преимущества украинская экономика может получить, только объединившись с российской.