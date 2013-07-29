Янукович: Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами

Украина и Россия были и остаются стратегическими партнерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил вчера в Севастополе во время торжеств, посвященных Дню флота Украины и Дню Военно-морского флота России.

Янукович высказал уверенность, что стратегическое сотрудничество Украины и России будет успешным.

«Сегодня корабли Украины и России бок о бок несут службу у крымских берегов. Это демонстрирует глубокий смысл наших братских отношений с Российской Федерацией. Мы ценим и дорожим нашей дружбой с Россией», - сказал глава государства.

Он отметил, что перед Украиной и Россией сейчас стоят задачи по модернизацию армии и флота, строительству новых кораблей и освоению новых видов вооружения.

«Убежден, здесь есть огромный потенциал для развития сотрудничества», - подчеркнул Президент.

По словам Януковича, Севастополь во все времена славился как город боевой и морской славы.

«И в наши дни основные силы флота формируются именно здесь, а служба на флоте — это страницы жизни многих севастопольцев. Здесь крепится морское братство Украины и России», - сказал Янукович.

Президент выразил уверенность, «что совместными усилиями мы сможем обеспечить надежное будущее всех тружеников моря, а украинский и российский флаги на наших кораблях будут символом дружбы, надежности и процветания».

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