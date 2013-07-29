Глава Siemens уходит в отставку

Председатель правления немецкой компании Siemens Петер Лёшер уходит в отставку. Решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета компании в Мюнхене, говорится в сообщении компании, передает Газета.Ru.

Окончательно отставка будет утверждена на заседании наблюдательного совета 31 июля.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал о том, что члены наблюдательного совета хотели бы видеть во главе компании нынешнего финансового директора Джо Кезера, в связи с чем, отставка Лёшера неминуема.

Прогнозы развития компании на 2014 год, представленные совету компании ее главой, не удовлетворяют поставленных целей. В будущем году концерн хочет добиться роста прибыли минимум на 12%, что вряд ли удастся. Акции компании на Франкфуртской фондовой бирже потеряли 6%, что стало ознаменовало провал программы экономии «Siemens 2014», по которой должно было произойти многомиллионное сокращение расходов.