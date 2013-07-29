Компания «Укрпластик» утвердила стипендию имени Александра Галкина

Компания «УКРПЛАСТИК» заключила договор о творческом сотрудничестве с Национальным университетом пищевых технологий (НУПТ).

Условия договора предполагают не только организацию практической подготовки студентов НУПТ на базе одного из мощнейших в Европе предприятий, а и проведение совместных научных и экспериментальных исследований с привлечением студентов ВУЗа, интеграцию научно – образовательной инновационной деятельности, проведение семинаров, конференций и формирование кадрового потенциала высокой квалификации.

По словам ректора университета Сергея Иванова, компания «УКРПЛАСТИК» - одна из немногих в стране, уделяет особое внимание профориентационной работе с молодежью, участвует в стажировке студентов профильных ВУЗов. «Мы высоко ценим сотрудничество с предприятием такого уровня. Наши студенты, пройдя практику на производстве, начинают понимать практический аспект применения полученных знаний» - отметил он.

Ирина Мирошник, Председатель Правления «ОАО «УКРПЛАСТИК» подчеркнула, что компанию с университетом связывает прочная плодотворная дружба на протяжении многих лет, выпускником этого ВУЗа был и Александр Алексеевич Галкин – Председатель Правления и главный акционер компании. «Мы планируем поощрять талантливых студентов НУПТ, и в память Александра Алексеевича утверждаем стипендию имени А.А.Галкина, которая будет выплачиваться из благотворительного фонда, созданного в ОАО «УКРПЛАСТИК». - сказала Ирина Мирошник.

Правление ОАО «УКРПЛАСТИК» уже приняло решение о создании Опекунского Совета, в состав которого войдут представители компании, профессионального и научного сообщества. Решением этого уполномоченного органа будет назначаться ежемесячная именная стипендия трем лучшим студентам университета.

В рамках подписания договора участники также обсудили другие практические аспекты дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что в рамках социальной ответственности бизнеса и реализации стратегического партнерства с высшими учебными заведениями Украины, ОАО «УКРПЛАСТИК» заключены соглашения о сотрудничестве с Национальным техническим университетом (КПИ), Национальным авиационным университетом, Национальным университетом технологии и дизайна, Национальным университетом пищевых технологий и Киевским торгово - экономическим университетом.

Справка: ОАО "УКРПЛАСТИК" - крупнейший в Восточной Европе производитель гибких упаковочных материалов для пищевой, косметической, фармацевтической и других отраслей. Входит в топ-20 европейских компаний данного профиля. Компания основана в 1927 году. ОАО "Укрпластик" поставляет гибкие упаковочные материалы и упаковку компаниям Украины, России, других стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.