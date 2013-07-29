Украина вошла в тройку мировых лидеров по числу зараженных смартфонов – исследование

Украина по итогам второго квартала 2013 года переместилась с девятого (по итогам первого квартала) на третье место по числу зараженных смартфонов (после Китая и России).

Об этом сообщает MTS Today со ссылкой на исследование разработчика антивирусов NQ Mobile.

Исследование зловредных программ для смартфонов за первое полугодие выявило две основные тенденции: число вредных мобильных программ растет на сотни процентов в год, и одним из центров этого роста является Украина, которая переместилась за прошедшее полугодие с девятого на третье место по количеству зловредного ПО для смартфонов.

Так, в Украине скорость роста заражения мобильников только за второй квартал 2013 года составила 485%, в то время как по итогам 2012 года Украина не входила даже в десятку лидеров по заражению смартфонов – тогда лидировали Китай, Индия, Россия, США, и Саудовская Аравия.

Согласно исследованию, за прошедшие полгода в мире появилось более 51 тыс. мобильных угроз, которые дополнительно инфицировали около 21 млн гаджетов. При этом лидером здесь является Китай, который нарастил за отчетный период число зараженных смартфонов до 6,7 млн устройств, что на 43% больше, чем полгода назад.

Среди зловредов, атакующих смартфоны, 43% ПО относится к классу потенциально нежелательных программ (ПНП). Сюда специалисты включают эксплоиты, шпионы, самораспространяющуюся рекламу, а также трояны. Еще 32% зловредных утилит собирают и продают пользовательские персональные данные. А 23% подобных разработок просто выводят из строя ОС телефона, делая его неработоспособным.

В основном зловредное ПО распространяется тремя путями. Первый из них – это внедрение кода в безопасное приложение и загрузка его в неофициальные маркеты. Второй путь попадания мошеннического ПО в смартфон предоставляют ссылки. И последний, третий способ, основан на социальной инженерии: пользователей интригуют чем-нибудь, а в конце просят нажать на ссылку.

Справка УНИАН. NQ Mobile – международный бренд компании NetQin Mobile (Китай), являющейся разработчиком приложений для смартфонов под различные платформы. Число пользователей продуктами NQ Mobile составляет более 170 млн в более чем 150 странах мира. С 2011 года акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.