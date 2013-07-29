Анонс на 30 июля

* Состоится брифинг «Неэффективное использование государственных средств, выделенных на выполнение Государственной целевой программы реализации технической политики в агропромышленном комплексе на период до 2015 года». Будут представлены результаты государственного финансового аудита выполнения указанной программы в 2010-2012 годах и в I квартале 2013 года. В частности, будут приведены наиболее типичные примеры неэффективного использования государственных средств, предназначенных для приобретения в лизинг украинским аграриями сельскохозяйственной техники отечественного производства.

* Состоится «круглый стол»: «Выдержит ли Украинская энергосистема эту зиму?». Участники: Вадим Гламаздин - зам. гендиректора Центра исследований энергетики (EIR Center); представитель ПАО «Центрэнерго»; представитель ПАО «Киевэнерго»; Юрий Кияшко - исполнительный директор Всеукраинской общественной организации «Энергетическая ассоциация Украины», член НКРЭ в 2000-2006 гг. Вопросы: Готовы ли генерирующие мощности к стабильной работе в отопительный сезон? Чем грозит украинцам повторение аварии масштабов пожара на Углегорской ТЭС во время отопительного сезона? Насколько вероятны внеплановые остановки энергоблоков АЭС зимой? Где взять деньги на плановые ремонты?

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов проверят состояние реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади и проведут рабочее совещание. Участники: министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Украины Геннадий Темник, директор коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» Владимир Кислицын.

* Состоится тестирование Крюковского электропоезда в рамках отбора поставщика подвижного состава для возможного использования в рамках реализации Национального проекта "Воздушный экспресс". Представители СМИ совершат поездку на современном скоростном поезде отечественного производства Крюковского машиностроительного завода (г. Кременчуг), а также примут участие в пресс-брифинге, который состоится сразу после окончания поездки. На брифинге будут обсуждены критерии отбора поездов для нацпроекта "Воздушный экспресс", сроки и условия реализации проекта. Участники: Владислав Каськив - председатель Госинвестпроекта; Кирилл Бондарь - председатель координационного совета нацпроекта «Воздушный экспресс», Андрей Галущак - Директор ГП "Национальный проект "Воздушный экспресс"; Евгений Хворост - председатель правления - директор Крюковского машзавода, Олег Шкабров - начальник проектно-конструкторского управления завода; Георгий Игнатов - главный конструктор моторвагонного подвижного состава завода, представители Министерства инфраструктуры.

* Состоится пресс-конференция и. о. председателя ГП «Администрация морских портов Украины» Юрия Васькова на тему: «Начало работы Администрации морских портов Украины. Основные цели и задачи Администрации».

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