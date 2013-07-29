ТОП-10 (29 июля)

Россия запретила ввоз украинских конфет Roshen

Shell в ближайшее время не будет использовать украинские трубы

“ДТЭК Днепроэнерго” привлечет кредиты на 783 млн грн

Объем поступлений от уплаты единого налога вырос в 1,6 раза

Австралия упростила порядок оформления виз украинцам

Украина пересматривает антидемпинговые меры по импорту труб из Китая

«УниКредит Банк» присоединится к «Укрсоцбанку»

Украина за полгода импортировала газ на 5,1 млрд долл.

Украина вошла в тройку мировых лидеров по числу зараженных смартфонов – исследование

Импорт нефтепродуктов в Украину составил 2,680 млн тонн.

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Россия запретила ввоз украинских конфет Roshen

Москва. Федеральная таможенная служба России (ФТС) не получила указаний Роспотребнадзора о запрете поставок на территорию России кондитерской продукции украинской компании «Рошен».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сотрудник пресс-службы ФТС.

«На данный момент мы такого письма не получали», - сказал собеседник агентства и добавил, что возможно документ о запрете поставок украинских конфет будет направлен позже.

В тоже время, пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева отвечая на вопрос с какого числа введен запрет на ввоз украинских конфет «Рошен» сказала: «У меня нет такой информации».

Сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко российским СМИ заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании «Рошен»

Как сообщал УНИАН 11 июля, пресс-секретарь Роспотребнадзора Воропаева сообщила, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) забраковал несколько партий украинской кондитерской продукции.

«В регионах была забраковка украинской кондитерской продукции», - сказала Воропаева.

В тоже время, она отказалась назвать регионы, где были выявлены такие партии.

Напомним, что в начале 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров ряда украинских предприятий на территорию РФ, заявив, что в них выявлено большое количество пальмового масла. Позже после инспекций на украинских предприятиях такие ограничения были сняты, однако был установлен контроль каждой партии товара, поставляемой в Россию.

27 декабря 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

9 апреля 2013 года Роспотребнадзор сообщил о прекращении контроля каждой партии украинских сыров при их ввозе в Российскую Федерацию, так как претензий к качеству продукции из Украины нет.

10 июля стало известно, что Российская Федерация намерена обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей. Чтобы компенсировать убытки, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102, 7 млн долл. в денежном выражении.

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Shell в ближайшее время не будет использовать украинские трубы

Компания Shell в ближайшее время не видит возможности использовать трубы украинского производства для реализации проектов в Украине из-за их неподходящего качества, и намерена импортировать трубную продукцию из других стран, в частности из Японии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе Shell в Украине.

“Мы неоднократно заявляли, что готовы использовать украинские товары при условии, что их цена и качество будут соответствовать иностранным аналогам. На данном этапе таких труб в Украине нет, но мы очень надеемся, что вскоре они появятся”, - заявили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы также отметила, что компания Shell работает с украинскими производителями труб в направлении повышения качества их продукции и надеется, что в перспективе украинская продукция достигнет качественного уровня, который бы удовлетворил требования компании.

“На данном этапе трубы импортируются, в частности, из Японии, и параллельно мы работаем с украинскими производителями, чтобы поднять их стандарты до того уровня, который нам нужен. Когда это случится, мы с удовольствием перейдем на украинские трубы. Наш договор заключен на 50 лет. За эти 50 лет, надеемся, появятся украинские производители, которые удовлетворят наши потребности в этой продукции”, - отметила представитель пресс-службы.

При этом в пресс-службе подтвердили, что временная приостановка квотирования импорта труб в Украину с 1 августа связана с необходимостью компании Sell импортировать трубы из других стран.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года компании Shell и «Надра Юзовская» подписали соглашение о разделе продукции (СРП) по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Срок соглашения – 50 лет.

Затем руководство Shell заявило, что не может использовать украинские трубы для работы, поскольку они не соответствуют стандартам компании.

В начале июля Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение с 1 августа 2013 года временно приостановить ограничения на импорт в Украину стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб внешним диаметром до 406,4 мм вне зависимости от страны происхождения.

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“ДТЭК Днепроэнерго” привлечет кредиты на 783 млн грн

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь два кредита на общую сумму 782,8 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена открыть кредитную линию на 583 млн грн сроком на 7 лет и кредитную линию на 199,8 млн грн сроком на 4 года.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Днепроэнерго» в июне текущего года привлекла у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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Объем поступлений от уплаты единого налога вырос в 1,6 раза

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога налогоплательщиками, работающими на упрощенной системе налогообложения, за первое полугодие текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 3,1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Львиную долю налогов - 2,4 млрд грн - уплатили физические лица. Юридические лица – упрощенцы уплатили 790,2 млн грн», - сообщили в Миндоходов.

Как отметили в министерстве, сегодня на упрощенной системе налогообложения работают 1,4 млн налогоплательщиков, что на 100 тыс. больше показателя первого полугодия прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%. Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев». Наиболее популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 641 тыс. предпринимателей. С 2013 года предприниматели этой группы подают налоговые декларации раз в год.

С 2013 года предприниматели могут подавать заявки о переходе на упрощенную систему налогообложения в электронном виде. А кроме того, могут менять группу налогообложения, предварительно сообщив об этом в налоговые органы.

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Австралия упростила порядок оформления виз украинцам

С 22 июля 2013 года австралийская сторона вводит упрощенный порядок оформления гражданам Украины виз для въезда в Австралию с целью туризма, посещения родственников или друзей и бизнеса (без права на трудоустройство) с запланированным сроком пребывания до трех месяцев.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

С целью оформления соответствующей визы заявители заполняют размещенную на веб-сайте Департамента Иммиграции и Гражданства Правительства Австралии (http://www.immi.gov.au/e_visa/e600.htm) электронную визовую анкету и посылают ее в этот Департамент электронной почтой. В случае принятия положительного решения относительно визового ходатайства аппликанта ему будет направлено электронное письмо – подтверждение о наличии разрешения на въезд в Австралию. Этот документ должен быть распечатан и предоставлен заявителем при пересечении государственной границы Австралии вместе с паспортным документом.

Граждане Украины могут также в обычном порядке обращаться в Посольство Австралии в Российской Федерации с ходатайствами об оформлении им соответствующих виз, отметили в МИД.

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Украина пересматривает антидемпинговые меры по импорту труб из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину бесшовных нержавеющих труб происхождением из Китайской Народной Республики.

Об этом сказано в официальном сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовый курьер" от 27 июля.

Данное решение вступило в силу с 29 июля, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе МКМТ приняла решение о возбуждении антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину труб бесшовных нержавеющих происхождением из Китайской Народной Республики.

Антидемпинговое расследование возбуждено по жалобе объединения предприятий «Укртрубопром».

На основании анализа и проверки информации, полученной в рамках проведения расследования, будет определяться целесообразность применения соответствующих антидемпинговых мер.

Справка УНИАН. Украина с июля 2008 г. на 3 года вводила квотирование импорта продукции из черных металлов из КНР, а также на 5 лет ввела импортную пошлину в размере 123%.

Ежегодный совокупный объем импорта продукции из черных металлов был установлен на уровне 14,504 тыс. тонн. Наибольший объем годовой квоты был предоставлен производителям Российской Федерации – 10,311 тыс. тонн (в первом годовом периоде), наименьший - КНР - 42 тонны.

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«УниКредит Банк» присоединится к «Укрсоцбанку»

Акционеры «Укрсоцбанка» намерены утвердить решение о присоединении «УниКредит Банка», а также о назначении нового правления и наблюдательного совета объединенного банка на общем собрании 5 августа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрсоцбанка».

Согласно сообщению, соответствующие вопросы внесены в обновленную повестку дня предстоящего собрания. Также в повестку внесены вопросы об утверждении условий договора о присоединении «УниКредит Банка» к «Укрсоцбанку», назначении комиссии по проведению реорганизации, о составе правления и наблюдательного совета «Укрсоцбанка» после реорганизации.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit, за 166,35 млн долл. в связи с желанием сконцентрироваться на польском рынке. Наблюдательный совет «УниКредит Банка» согласно решению нового акционера возглавил председатель правления «Укрсоцбанка» Грациано Камели.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г.Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца этого года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.

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Украина за полгода импортировала газ на 5,1 млрд долл.

Украина в январе-июне 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 5,08 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, в частности, импорт газа в денежном выражении из Российской Федерации за 6 месяцев 2013 года составил 4,926 млрд долл., из Германии - 0,154 млрд долл.

Импорт природного газа в денежном выражении в июне 2013 года составил 0,398 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Миндоходов, Украина в январе-мае 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 4,74 млрд долл.

17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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Украина вошла в тройку мировых лидеров по числу зараженных смартфонов – исследование

Украина по итогам второго квартала 2013 года переместилась с девятого (по итогам первого квартала) на третье место по числу зараженных смартфонов (после Китая и России).

Об этом сообщает MTS Today со ссылкой на исследование разработчика антивирусов NQ Mobile.

Исследование зловредных программ для смартфонов за первое полугодие выявило две основные тенденции: число вредных мобильных программ растет на сотни процентов в год, и одним из центров этого роста является Украина, которая переместилась за прошедшее полугодие с девятого на третье место по количеству зловредного ПО для смартфонов.

Так, в Украине скорость роста заражения мобильников только за второй квартал 2013 года составила 485%, в то время как по итогам 2012 года Украина не входила даже в десятку лидеров по заражению смартфонов – тогда лидировали Китай, Индия, Россия, США, и Саудовская Аравия.

Согласно исследованию, за прошедшие полгода в мире появилось более 51 тыс. мобильных угроз, которые дополнительно инфицировали около 21 млн гаджетов. При этом лидером здесь является Китай, который нарастил за отчетный период число зараженных смартфонов до 6,7 млн устройств, что на 43% больше, чем полгода назад.

Среди зловредов, атакующих смартфоны, 43% ПО относится к классу потенциально нежелательных программ (ПНП). Сюда специалисты включают эксплоиты, шпионы, самораспространяющуюся рекламу, а также трояны. Еще 32% зловредных утилит собирают и продают пользовательские персональные данные. А 23% подобных разработок просто выводят из строя ОС телефона, делая его неработоспособным.

В основном зловредное ПО распространяется тремя путями. Первый из них – это внедрение кода в безопасное приложение и загрузка его в неофициальные маркеты. Второй путь попадания мошеннического ПО в смартфон предоставляют ссылки. И последний, третий способ, основан на социальной инженерии: пользователей интригуют чем-нибудь, а в конце просят нажать на ссылку.

Справка УНИАН. NQ Mobile – международный бренд компании NetQin Mobile (Китай), являющейся разработчиком приложений для смартфонов под различные платформы. Число пользователей продуктами NQ Mobile составляет более 170 млн в более чем 150 странах мира. С 2011 года акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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Импорт нефтепродуктов в Украину составил 2,680 млн тонн.

Украина в январе-июне 2013 года импортировала 2,680 млн тонн нефтепродуктов (в денежном выражении) на сумму 2,638 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, крупнейшими поставщиком нефтепродуктов в Украину за первые 6 месяцев 2013 года стали Беларусь - 1,119 млрд долл., Российская Федерация - 0,747 млрд долл., Литва — 0,266 млрд долл. На долю других стран приходится 0,506 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающая компания «Орлен Летува» (Литва) и дочерняя компания белорусской нефтяной организации «БНК» - «БНК-Украина» заявили о намерении поставить в Украину до конца 2013 года по 1 млн тонн нефтепродуктов каждая.

Украина по итогам 2012 года импортировала нефтепродуктов из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт нефтепродуктов из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл., из других стран - 1,535 млрд долл.