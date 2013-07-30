МВФ намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг

Совет директоров Международного валютного фонда намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

«Совет директоров Фонда 26 июня принял решение о включении Украины в постпрограммный мониторинг, поскольку подошел к концу срок действия предыдущей 29-месячной программы (объемом около 15 млрд долл., что составляет 729% от квоты страны). Программа была свернута после получения только двух траншей общим объемом 2,25 млрд СДР (около 3,4 млрд долл.). Решение было принято по сокращенной процедуре, не предполагающей длительных дискуссий», - отмечается в сообщении.

В Фонде также уточнили, что объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

«Поскольку размер задолженности Украины перед Фондом превышает 200% квоты, постпрограммный мониторинг является типичной процедурой. Первый этап мониторинга пройдет в рамках консультаций по Статье 4 осенью текущего года. Обсуждения в рамках заседания Совета директоров намечено предположительно на декабрь 2013 года», - подчеркнули в МВФ.

Как сообщал УНИАН, в середине июля во время традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Целью работы миссии станет оценка текущей экономической ситуации в стране и определение прогнозов по итогам года.

Раннее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов ко всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый глава миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.