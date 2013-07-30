Евроинтеграционный выбор Украины может обернуться торговыми войнами с Россией

Тесная кооперация с Европейским Союзом, а также политический выбор ЕС в качестве более близкого партнера может стоить Украине серьезных торговых воин с Российской Федерацией. Об этом говорится в редакционной статье британской газеты «Financial Times».

«Президент России Владимир Путин покинул Украину после двухдневного визита, во время которого он пытался убедить Киев выбрать Москву, а не ЕС, в качестве близкого экономического партнера. Однако не прошло и дня, как украинским лидерам отчетливо дали понять, что случится, если они проигнорируют слова Путина», - говорится в газетной статье.

Как отмечается, Россия уже продемонстрировала свою позицию – посредством запрета импорта целого ряда товаров – от труб до кондитерских изделий, в частности производства корпорации «Рошен». Товарооборот между Украиной и Россией, подчеркивает FT, в первом квартале упал на 18%.

«В Украине слова Путина и российских властей воспринимают как геополитический шантаж. Если Украине удастся достичь цели и подписать в ноябре Соглашение об Ассоциации с ЕС, ей придется заплатить за это экономически – крупномасштабной торговой войной», - убеждены в Financial Times.

Вместе с тем, в издании отмечают, что рынок ЕС хоть и значительно шире, но одновременно и существенно конкурентнее. Для Украины это может быть негативным фактором. «А потеря еще и части рынка стран Таможенного союза может и вовсе усугубить процессы экономической рецессии в стране», - говорится в статье.

«Пока Президенту Януковичу удается балансировать между Западом и Востоком, но делать это в условиях давления оппозиции и дела Юлии Тимошенко становится все труднее. Время принятия решения приближается. Какой путь изберет Украина?» - резюмируют в FT.

Как сообщал УНИАН, 27-28 июля Президент Украины Виктор Янукович в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси провел ряд двусторонних встреч с главами государств, прибывшими в Украину на торжества. В частности, прошли встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, Молдовы - Николае Тимофти и Сербии - Томиславом Николичем.

29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании «Рошен».