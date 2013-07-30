Анонс на 31 июля

* Экспертный круглый стол на тему "Итоги встречи президентов - изменится ли позиция Украины относительно Таможенного союза?". Участники: заведующая отделом внешнеэкономической политики НИСИ И.Клименко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера О.Устенко, директор корпорации стратегического развития "Гардарика" К.Матвиенко, президент "Центра системного анализа и прогнозирования" Р.Ищенко, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" В.Фесенко

* Пресс-конференция на тему "Основные тренды и перспективы рынка недвижимости Украины по итогам 1 полугодия 2013 года". Участники: партнер компании UTG В.Бойко, руководитель департамента стратегического консалтинга UTG В.Оборский.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто "крышует" сельских председателей Киевской области, причастных к хищению земель?". ОО «Защита земель Киевщины» проведет в интересах жителей общественную экспертизу работы органов местного самоуправления сел, а также Бориспольской и Киево-Святошинской милиции, прокуратуры и суда на основе материалов о «крышевании» сельских голов, которые причастны к хищению земель, нарушениям закона и обогащению за счет сельских общин. Результаты общественной экспертизы органов власти и местного самоуправления будут обнародованы и выявленные нарушения закона будут переданы: Президенту Украины, Уполномоченному ВРУ, министру МВД, в Генеральную прокуратуру Украины, СБУ. Участники пресс-конференции подробнее остановятся на нарушениях законодательства со стороны должностных лиц, назовут их имена и должности. Будут предоставлены документы и материалы. Участники: и.о. председателя КООО «Защита земель Киевщины» Валерий Потабенко, депутат Бориспольского райсовета Виктор Колбанцев, депутат Киево-Святошинского райсовета Александр Гладуш, шеф-редактор сайта газеты «Наша Версия» Дмитрий Федоренко, помощник депутата Анатолий Юраш (ул. Крещатик, 4, конференц-зал ). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63