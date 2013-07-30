Арбузов едет в Германию на день
Правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым завтра, 31 июля, посетит Федеративную Республику Германия с рабочим визитом.
Об этом УНИАН сообщили в Кабинете министров.
В ходе однодневной поездки планируется ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами правительства ФРГ, в частности министром иностранных дел Гвидо Вестервелле, вице-канцлером - Федеральным министром экономики и технологий Германии Филиппом Реслером.
Также запланирован ряд встреч с представителями немецкого бизнеса.
На следующий день, в четверг, 1 августа, запланировано заседание Кабинета министров под председательством первого вице-премьер-министра Арбузова, который в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» исполняет полномочия премьер-министра Украины.