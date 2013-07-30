ТОП-10 (30 июля)

МВФ намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг

Госпогранслужба упростила туристам процедуру пересечения границы

Строительство трассы «Воздушный экспресс» начнется в середине августа

Из-за запрета поставок конфет Roshen в РФ ежемесячные потери Украины составят 17 млн долл.

«Донбассэнерго» намерено привлечь кредит на 2,5 млрд грн

Минфин привлек в госбюджет 34,3 млн грн и 86,5 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 30 июля

Объем реализации промпродукции в Украине снизился на 2%

Украина планирует «открыть небо» с ЕС летом 2014 года

«АИС» прекратит импорт ряда моделей легковых авто из-за утилизационного сбора

Украина заявила о нарушениях Россией принципов ВТО при введении утилизационного сбора

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МВФ намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг

Совет директоров Международного валютного фонда намерен включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

«Совет директоров Фонда 26 июня принял решение о включении Украины в постпрограммный мониторинг, поскольку подошел к концу срок действия предыдущей 29-месячной программы (объемом около 15 млрд долл., что составляет 729% от квоты страны). Программа была свернута после получения только двух траншей общим объемом 2,25 млрд СДР (около 3,4 млрд долл.). Решение было принято по сокращенной процедуре, не предполагающей длительных дискуссий», - отмечается в сообщении.

В Фонде также уточнили, что объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

«Поскольку размер задолженности Украины перед Фондом превышает 200% квоты, постпрограммный мониторинг является типичной процедурой. Первый этап мониторинга пройдет в рамках консультаций по Статье 4 осенью текущего года. Обсуждения в рамках заседания Совета директоров намечено предположительно на декабрь 2013 года», - подчеркнули в МВФ.

Как сообщал УНИАН, в середине июля во время традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Целью работы миссии станет оценка текущей экономической ситуации в стране и определение прогнозов по итогам года.

Раннее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов ко всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый глава миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

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Госпогранслужба упростила туристам процедуру пересечения границы

Государственная пограничная служба Украины упрощает процедуру пограничного контроля при пересечении границы организованными туристическими группами.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

«Государственная пограничная служба Украины внедряет пограничный контроль организованных туристических групп в приоритетном порядке. Оформление будет осуществляться в автомобильных пунктах пропуска на отдельных полосах движения», - об этом сказал заместитель начальника Управления пограничного контроля и регистрации Александр Жданенко.

Он сообщил, что для этого туристические операторы (туристические агенты), другие субъекты хозяйственной деятельности и физические лица должны не позднее, чем за 24 часа до прибытия автобуса в пункт пропуска, где планируется пересечение границы, направить на электронный ящик сообщение. В нем должна содержаться информация об организаторе международной перевозки туристов, о маршруте, дате и ориентировочном времени прибытия в пункт пропуска и пр.. К сообщению также необходимо прикрепить список пассажиров с определенной информацией.

После поступления сообщения в пункт пропуска через два часа туроператору будет дан ответ, в котором будут указаны: наиболее удобное время для прибытия автобуса в пункт пропуска; полоса движения, где будет проводиться пограничный контроль организованной группы. По прибытию в пункт пропуска проверка документов будет проводиться в автобусе по упрощенной процедуре.

Дополнительную информацию о подаче заявки на пересечение границы, а также все необходимые для этого документы можно получить на официальном веб-сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины прогнозировала увеличение пассажиропотока через украинскую границу в 2,5 раза с началом курортного сезона.

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Строительство трассы «Воздушный экспресс» начнется в середине августа

Строительство железнодорожной ветки между Киевом и аэропортом «Борисполь» в рамках национального проекта «Воздушный экспресс» начнется в середине августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Полтаве заявил руководитель ГП «Национальный проект «Воздушный экспресс» Андрей Галущак.

«Строительство начнем где-то 15 августа. Сейчас заканчиваются подготовительные работы. Строительство начнем с работ по железнодорожному полотну», - сказал Галущак.

Он напомнил, что финансирование проекта «Воздушный экспресс» осуществляет Экспортно-импортный банк Китая.

По словам главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, первые пассажиры смогут воспользоваться новой железнодорожной веткой в начале 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 19 июня 2013 года Госинвестпроект получил официальное сообщение от Экспортно-импортного банка Китая об открытии финансирования Национального проекта «Воздушный Экспресс». В апреле 2013 года глава Госинвестпроекта Владислав Каськив сообщал, что строительство "Воздушного экспресса" может начаться уже в мае. Кроме того, по завершению строительства проект может быть, по словам Каськива, передан в концессию.

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный Экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Полная прибыльность проекта предусматривает, кроме прямой коммерческой выгоды, также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн долларов. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш, на 52 млн долл., будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй - 320 млн долл., обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.

Китай выделил финансирование для реализации проектов «Воздушный экспресс».

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Из-за запрета поставок конфет Roshen в РФ ежемесячные потери Украины составят 17 млн долл.

Введение российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запрета на поставку продукции кондитерской компании Roshen («Рошен») на рынок Российской Федерации повлечет за собой потери валютной выручки для Украины на уровне 17 млн долл. в месяц, считают в ассоциации «Укркондпром».

Согласно сообщению ассоциации, Украина также ежемесячно недополучит 11-13 млн грн налоговых отчислений на прибыль, на доходы физических лиц и единого социального взноса. Сумма возможный не вложенных инвестиций из-за запрета экспорта продукции Roshen может составить 40 млн грн в год.

В связи с этим ассоциация «Укркондпром» обратилась к правительству Украины с просьбой решить вопрос с РФ о запрете поставок продукции кондитерской компании Roshen на рынок этой страны.

«Укркондпром» призывает правительство Украины определить совместно с российской стороной межгосударственную согласительную процедуру урегулирования проблемы без введения торговых запретов», - говорится в сообщении ассоциации.

Глава ассоциации Александр Балдынюк считает, что компетентные органы России, сертифицировав все фабрики Roshen, уже подтвердили качество и безопасность продукции компании.

К тому же в ассоциации указали на то, что административные запреты со стороны РФ могут повлечь за собой создание искусственных ограничений во взаимной торговле между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил российским СМИ, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

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«Донбассэнерго» намерено привлечь кредит на 2,5 млрд грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний Украины «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой выставлен Фондом госимущества на продажу 21 августа, намерена привлечь кредит в размере 2,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные кредитные средства компания планирует привлечь сроком на 7 лет.

Конечный срок подачи конкурсных предложений - 29 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины назначил конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго» на 21 августа 2013 года.

11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

В июне 2013 года «Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 1,337 млрд грн.

В начале июня Кабинет министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование модернизации энергоблоков №6 и №7 Славянской теплоэлектростанции, входящей в состав государственной энергоснабжающей компании «Донбассэнерго», общей стоимостью 9,329 млрд грн.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Минфин привлек в госбюджет 34,3 млн грн и 86,5 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 30 июля

Министерство финансов Украины во вторник, 30 июля, привлекло в государственный бюджет 34,332 млн грн и 86,505 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в отличие от предыдущего аукциона, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), при этом Минфин сохранил ставку доходности на прежнем уровне, но сократил срок обращения облигаций с двух до полутора лет. По итогам аукциона Минфин привлек в госбюджет 86,505 млн долл., удовлетворив четыре из восьми поданных заявок на приобретение полуторагодовых облигаций с доходностью 8,25% годовых.

В результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек в госбюджет 19,678 млн грн, удовлетворив одну из двух поданных заявок на приобретение гособлигаций сроком обращения 77 дней с доходностью 7,75%, а также 14,654 млн грн в результате удовлетворения двух поданных заявок на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%. Как и на предыдущем аукционе, инвесторы снова не подали ни одной заявки на приобретение 7-летних облигаций с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 805 млн грн.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 725,763 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 июля привлек в госбюджет 1,209 млрд грн и 5,059 млн долл., 18 июля - 388,806 млн грн, 16 июля - 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 9 июля - 2,076 млрд грн, 2 июля - 2,057 млрд грн.

По состоянию на 30 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,190 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 84,841 млрд грн, нерезидентов - 4,446 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 29 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 86,322 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 39,809 млрд грн, на обслуживание госдолга — 16,798 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Объем реализации промпродукции в Украине снизился на 2%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в июне 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 2,14% - до 88,521 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, спад оборота (реализации) продукции в добывающей и перерабатывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 года к июню 2012 года) составил 4,3%, при этом по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост на 1,9%.

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июне 2013 года в денежном выражении составил 546,856 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности – 431,947 млрд грн. Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область - 103,404 млрд грн, Донецкую - 102,318 млрд грн, Запорожскую - 36,482 млрд грн, Луганскую - 34,853 млрд грн и город Киев - 36,346 млрд грн.

По данным Госстата, рост оборота (реализации) продукции добывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 года к июню 2012 года) составил 4,3%, по сравнению с маем 2013 года - 2,6%. В том числе, зафиксирован рост оборота по отраслям добычи металлических руд на 7,7% в годовом выражении (на 2,4% - по сравнению с прошлым месяцем) и добычи каменного и бурого угля - на 3,7% (на 6,5%). Спад в отрасли добычи сырой нефти и природного газа составил 4,1% в годовом выражении (5,2%).

Спад реализации продукции перерабатывающей промышленности в годовом выражении (июнь 2013 к июню 2012 года) составил 5,8%, по сравнению с маем 2013 года зафиксирован рост в 1,8%. Рост оборота в мае в годовом выражении зафиксирован по отрасли производства электрического оборудования — на 52% (на 6,2% - по сравнению с прошлым месяцем); производства основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 30,9% (18,2%); изготовления изделий из дерева, производства бумаги и полиграфической деятельности - на 12,8% (спад на 0,7%). По остальным отраслям перерабатывающей промышленности в июне зафиксирован спад реализации в годовом выражении, при этом наибольший спад зафиксирован по отраслям производства мебели, и другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 29,6% (рост на 8,3% - по сравнению с прошлым месяцем); производства кокса и продуктов нефтепереработки — на 22,5% (2,7%); машиностроения, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования, — на 14,2% (рост 8,6%); производства химических веществ и химической продукции - на 12,5% (8,9%).

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 10,3% - до 87,604 млрд грн. Объем реализации промпродукции в январе-мае 2013 года в денежном выражении составил 458,335 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 357,861 млрд грн.

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Украина планирует «открыть небо» с ЕС летом 2014 года

Министерство инфраструктуры Украины ожидает подписания Соглашения с Европейским Союзом об общем авиационном пространстве летом 2014 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра - руководителя аппарата Владимира Корниенко.

"В воздушном сообщении на сегодня один из основных вопросов - общее авиационное пространство с ЕС. Переговоры проходят достаточно эффективно. Подписание соглашения ожидается летом 2014 года, а его вступление в силу - в начале 2015 года", - цитирует пресс-служба слова Корниенко.

Он также добавил, что подписание этого документа будет способствовать улучшению качества перевозок и откроет новые возможности для авиаперевозчиков.

Корниенко отметил, что в воздушном сообщении сейчас уже практически нет ограничений на авиарейсы с Россией, также идет подготовка соглашений по либерализации авиаперевозок из США, Израиля и Италии.

"Авиакомпании осуществляют перелеты из всех заявленных городов РФ. Такие же переговоры ведутся с США, Израилем, Италией", - сказал Корниенко.

По его словам, среди приоритетов Госавиаслужбы и Мининфраструктуры - соглашение с ЕС об общем авиационном пространстве. При этом уже состоялось семь раундов переговоров, последние переговоры запланированы в октябре 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины в ходе седьмого раунда переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения об общем авиационном пространстве работала над поиском взаимоприемлемых компромиссов по проекту текста документа.

Переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.

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«АИС» прекратит импорт ряда моделей легковых авто из-за утилизационного сбора

Группа компаний «АИС» планирует прекратить импорт в Украину ряда моделей легковых автомобилей, среди которых Geely SL и MG 550, в связи с возможным введением утилизационного сбора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «АИС».

«Сохранив неизменной модельную линейку брендов после введения спецпошлин на импорт автомобилей, компания все же планирует прекратить поставки отдельных моделей брендов Geely и MG после введения утилизационного сбора. Ожидается, что окончательный список будет сформирован уже осенью. «Под сокращение» попадают Geely SL и MG 550», - сообщили в пресс-службе.

При этом цены на остальные модели после введения утилизационного сбора будут пересмотрены в зависимости от его ставки.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Принятие законов об утилизационном сборе повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл.

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) обратилась к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой наложить вето на принятые 4 июля 2013 года Верховной Радой Украины законопроекты № 0975 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» и № 0936 «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств».

Справка УНИАН. Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

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Украина заявила о нарушениях Россией принципов ВТО при введении утилизационного сбора

Украина в ходе консультации между Европейским Союзом и Россией, которые прошли 29-30 июля в Еврокомиссии в Брюсселе, заявила о нарушении РФ базового принципа ВТО - обеспечение недискриминационного характера торговли, а также положений соглашений о свободной торговле - при введении утилизационного сбора на автомобили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

«В ходе консультаций Украина представила свое видение ситуации, подчеркивая нарушение Россией базового принципа ВТО - обеспечение недискриминационного характера торговли, а также несоблюдение положений соответствующих соглашений о свободной торговле, настаивая на отмене мер», говорится в сообщении.

Другие страны-участницы консультаций - это Япония, США, Китай, Турция - также выразили свою обеспокоенность относительно негативного влияния сбора на торговлю и на его дискриминационный характер.

В Минэкономразвития отмечают, что Украина, как производитель и экспортер автомобилей, имеет значительный торговый интерес в указанном деле, поскольку считает введенный Россией утилизационный сбор дискриминационной мерой торговли.

«Введение РФ утилизационного сбора на автомобили привело к резкому (более чем вдвое) сокращению производства в Украине транспортных средств в 2013 году, а также - падению экспорта отечественных автомобилей в Россию на 75% по сравнению с первой половиной 2012 года», - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Заместитель директора департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Минэкономразвития Светлана Зайцева отметила: «Очень хорошо, что у Украины в деле отстаивания интересов по утилизационному сбору, введенному РФ, который имеет явные признаки дискриминации, есть союзники - США, Япония, Европейский Союз, Китай. Возможно, будут и другие, но уже на этапе рассмотрения споров группой, если этот вопрос не будет урегулирован в рамках консультаций. Это (участие в споре мировых автопроизводителей) дает нам уверенность, что вскоре поставки украинских автомобилей могут возобновиться, а препятствие в виде утилизационного сбора, действующего в Российской Федерации, будет отменено».

Зайцева также подчеркнула, что «не нужно бояться, что наши усилия по отстаиванию национальных интересов теперь переходят в плоскость использования возможности урегулирования торговых споров.

«Торговые споры всегда были и всегда будут. Они будут достигать очень большого напряжения, только если им придавать политическую окраску, что в торговле не приветствуется. Поэтому мы считаем, что участие в консультациях - это инструмент, который нужно обязательно использовать. Это возможность послушать своего торгового партнера, и в то же время - заявить о своей позиции, и, возможно, услышать о реальных путях решения», - сказала Зайцева.

Как сообщал УНИАН, Украина 24 июля заявила о присоединении к консультациям, которые инициировал Европейский Союз в рамках ВТО по вопросу введения Российской Федерацией утилизационного сбора на автомобили.

9 июля Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора, применяемого при продаже автомобилей.

24 июля в секретариат ВТО с просьбой о проведении консультаций с Россией по поводу действия в РФ утилизационного сбора на автомобили обратилась также Япония.

Напомним, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. В ответ, 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о введении утилизационного сбора на автомобили, однако документ пока не подписан Президентом Украины.

УНИАН