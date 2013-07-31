Анонс на 1 августа

* Под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» исполняет полномочия Премьер-министра Украины, состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Темника, министра образования и науки Дмитрия Табачника.

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О результатах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности «Технико-экономического обоснования инвестиций строительства хранилища для промежуточного хранения ВАО, возвращающихся из Российской Федерации после переработки отработанного топлива Украинских АЭС».

* Начнется презентация облигаций АТ "Таскомбанк". Участники: генеральный директор Concorde Capital И.Мазепа, председатель правления АО "Таскомбанк" В.Дубей, директор департамента инвестиционного обслуживания АО "Таскомбанк" А.Карелин.

* Начнется круглый стол на тему "Итоги работы ТЭК в I полугодии 2013 года: тенденции и проблемы топливного рынка". Участники: министр энергетики и угольной промышленности Украины Э.Ставицкий (или уполномоченное лицо), министр экономического развития и торговли Украины И.Прасолов (или уполномоченное лицо), глава Антимонопольного комитета Украины В.Цушко (или уполномоченное лицо), президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Л.Косянчук, директор аналитического центра "Психея" Г.Рябцев, директор аналитической группы "Да Винчи" А.Баронин, эксперт по вопросам ТЭК В.Землянский, директор консалтинговой группы "А-95" С.Куюн, соучредитель Фонда энергетических стратегий Д.Марунич, эксперт по вопросам ТЭК А.Чернявский.

* Круглый стол на тему: "Промышленная политика Украины: перспективы импортозамещения и развития экспортного потенциала". Вопросы: Основные принципы современной промышленной политики Украины; Перспективы импортозамещения; Оценка экспортного потенциала; Развитие промышленности в контексте сотрудничества с ЕС и Таможенным союзом. Приглашены представители Минэкономразвития и торговли Украины, Минпромполитики Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, а также независимые эксперты и аналитики

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