В Германии суд разрешил выселять курильщиков из собственных квартир

Суд немецкого Дюссельдорфа постановил, что курильщик может быть выселен из собственной квартиры, если дым от сигарет проникает в места общего пользования.

Как передает русская служба Би-Би-Си, соседи и арендодатели подали на 75-летнего Фридхельма Адольфа в суд, жалуясь на запах дыма на лестничной клетке.

Мужчина, проживающий в своей квартире в течение сорока лет, говорил в суде, что ничего не может поделать, если только его квартиру полностью не загерметизировать. Однако судьи приняли сторону истцов.

Недавно в Германии состоялись демонстрации протеста против ограничений прав курильщиков. Участники акций называют принимаемые антитабачные законы драконовскими и тоталитарными мерами.