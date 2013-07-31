ТОП-10 (31 июля)

Роспотребнадзор проверяет мучные кондитерские изделия с Украины

Спад ВВП Украины составил 1,1%

ДТЭК возглавил список самых прибыльных компаний Украины

В Украине треть морских портов убыточна - Администрация морских портов

Украина начинает консультации с РФ по поводу запрета продукции Roshen

Дефицит госбюджета за первое полугодие вырос в 3,4 раза

"Богдан" начал серийное производство новой модификации автобуса в Луцке

НКРЭ оставила без изменений предельную цену газа для промышленности и госучреждений

Нацбанк рекомендует гражданам не доверять средства форексным компаниям

Власти столицы ужесточили требования к частным перевозчикам

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Роспотребнадзор проверяет мучные кондитерские изделия с Украины

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в настоящее время проводит проверку мучной кондитерской продукции украинских производителей.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил глава ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Сейчас мы взялись проверять мучную кондитерку Украины. Что там будет, я пока сказать не могу», - сказал он на брифинге в Москве.

В то же время корреспондент УНИАН не смог попасть на этот брифинг, поскольку на запрос об аккредитации пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева заявила, что «мы приглашаем только российские СМИ».

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

***

Спад ВВП Украины составил 1,1%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По данным Госстата, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 0,4%.

Госстат приводит оперативные данные.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, составил 0,6%.

Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5- 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%.

По данным Госстата, Украина демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промышленного производства по итогам первого квартала 2013 г. среди всех стран СНГ, оставаясь при этом страной с наименьшим показателем инфляции.

Кроме того, в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.

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ДТЭК возглавил список самых прибыльных компаний Украины

Украина начинает официальные консультации с Россией по поводу запрета воза в РФ продукции украинской корпорации Roshen, и группа украинских переговорщиков уже готова выехать в Москву для консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

“В связи с запретом ввоза продукции компании Roshen Украина оперативно реагирует на ситуацию и немедленно приступает к консультациям с российской стороной”, - говорится в сообщении.

Рабочую группу по разрешению вопроса возглавил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«Украина будет действовать достаточно оперативно в этом вопросе. Как только стала известна информация, что господином Онищенко сделано заявление (о претензиях к качеству продукции корпорации – УНИАН), сразу же была создана рабочая группа, и я ее возглавил. В эту группу также входит министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Мы были готовы, и у нас есть план действий », - цитирует Прасолова пресс-служба министерства.

По словам Прасолова, главная цель рабочей группы - оперативное решение проблемы, объективная оценка фактов, отстаивание национальных интересов и восстановление экспорта продукции украинского производителя.

«Ситуация, которая возникла, затрагивает интересы более 8000 работников наших предприятий, может отразиться на сальдо торгового баланса, грозит уменьшением налоговых отчислений на всех уровнях. Мы будем настаивать на объективности и отстаивать национальные интересы », - подчеркнул Прасолов.

Также он подчеркнул, что Украина будет вести взвешенную политику для того, чтобы не допустить обострения торговых отношений между двумя странами.

«Алгоритм действий такой: будут проведены консультации с российской стороной, мы сделаем запрос и изучим официальные результаты экспертизы, а дальше будем вести переговоры об инспектировании наших предприятий специалистами Роспотребнадзора. По результатам инспекции будет решаться вопрос о возобновлении экспорта украинской продукции на рынок РФ. Наши специалисты готовы выехать на переговоры в Москву в любое время, как только мы договоримся с российской стороной», - пояснил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

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В Украине треть морских портов убыточна - Администрация морских портов

В Украине треть филиалов Администрации морпортов (АМПУ) является убыточной, поскольку в процессе реформирования отрасли организация взяла на себя часть объектов, не являющихся стратегическими, в частности, объектов соцсферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 30 июля в ходе пресс-конференции сообщил руководитель государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Юрий Васьков.

«Не могу сказать точное количество, но примерно треть филиалов администрации на сегодняшний день все еще убыточные. Во-первых, потому что мы, выполняя позицию руководителя Министерства, брали на себя в ходе реформирования отрасли часть объектов, которые не являются стратегическими. В основном, это – объекты соцсферы. То есть, не могли мы с того же порта Керчь, который из-за ситуации на рынке сейчас находится в тяжелейшем положении, забрать только портовый сбор и 100 человек. Тогда бы там на следующий месяц уже нечем было бы платить зарплату. Поэтому мы забрали около тысячи человек и забрали практически все убыточные объекты. Мы вынуждены их, принимая антикризисные меры, или как-то вытянуть хотя бы в ноль, или избавляться от этих убыточных объектов – передавать в коммунальную собственность, утилизировать. Но, как минимум, сегодня мы генерируем убытки и покрываем их за счет других доходов, не создавая социального напряжения в том или ином порту», - сказал Васьков.

Он уточнил, что в портах, где ситуация финансово удручающей, реформа ее не усугубила. «Мы больше забрали расходов, чем забрали доходов. И портовые сборы в этих портах, как правило, имели малый вес – около 10%. Возьмем речные порты, Измаил, Рени – там портовые сборы по своей специфике – минимум, потому что это - река, это внутренние перевозки, самоходные баржи и т. д. В общем, забрали на пять копеек прибыли, а на два рубля забрали расходы», - утверждает Васьков.

Тем не менее, по его словам, существует другой важный вопрос – каким образом убыточные объекты инвестировать, что делать, безусловно, придется.

«Но главное, чтобы было под что инвестировать. Главное, чтобы были инвесторы, которые скажут: если в порту Измаил появится такой-то причал, то я привезу миллион тонн груза. То, безусловно, мы будем инвестировать, несмотря на то, что Измаил – это такой филиал, который дает больше убыток, чем прибыль», - сказал Васьков.

Также, по его словам, несмотря на убытки организации, реорганизация портовой отрасли не отразилась на выплате зарплаты.

«У наших портов не только различная прибыльность, но и есть администрации-доноры, а есть администрации дотационные. Безусловно, для нас наиболее важным пунктом является заработная плата, которую мы обязаны оплачивать вне зависимости от того, этот филиал прибыльный или убыточный. Ведь основным условием было то, что ни один работник, ни ГП «Морской порт», ни Администрации порта не будет ущемлен, и все люди, которые перешли, перешли с такими же окладами, с такими же условиями коллективных договоров, они получают зарплату в равных условиях», - сказал Васьков.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины начала свою работу 13 июня 2013 г., объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества.

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Украина начинает консультации с РФ по поводу запрета продукции Roshen

Украина начинает официальные консультации с Россией по поводу запрета ввоза в РФ продукции украинской корпорации Roshen, и группа украинских переговорщиков уже готова выехать в Москву для консультаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

“В связи с запретом ввоза продукции компании Roshen Украина оперативно реагирует на ситуацию и немедленно приступает к консультациям с российской стороной”, - говорится в сообщении.

Рабочую группу по разрешению вопроса возглавил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«Украина будет действовать достаточно оперативно в этом вопросе. Как только стала известна информация, что господином Онищенко сделано заявление (о претензиях к качеству продукции корпорации – УНИАН), сразу же была создана рабочая группа, и я ее возглавил. В эту группу также входит министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Мы были готовы, и у нас есть план действий », - цитирует Прасолова пресс-служба министерства.

По словам Прасолова, главная цель рабочей группы - оперативное решение проблемы, объективная оценка фактов, отстаивание национальных интересов и восстановление экспорта продукции украинского производителя.

«Ситуация, которая возникла, затрагивает интересы более 8000 работников наших предприятий, может отразиться на сальдо торгового баланса, грозит уменьшением налоговых отчислений на всех уровнях. Мы будем настаивать на объективности и отстаивать национальные интересы », - подчеркнул Прасолов.

Также он подчеркнул, что Украина будет вести взвешенную политику для того, чтобы не допустить обострения торговых отношений между двумя странами.

«Алгоритм действий такой: будут проведены консультации с российской стороной, мы сделаем запрос и изучим официальные результаты экспертизы, а дальше будем вести переговоры об инспектировании наших предприятий специалистами Роспотребнадзора. По результатам инспекции будет решаться вопрос о возобновлении экспорта украинской продукции на рынок РФ. Наши специалисты готовы выехать на переговоры в Москву в любое время, как только мы договоримся с российской стороной», - пояснил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

***

Дефицит госбюджета за первое полугодие вырос в 3,4 раза

Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза — до 22,746 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Минфин ухудшил ранее обнародованный показатель дефицита госбюджета по итогам первого полугодия 2013 года в 22,500 млрд грн до 22,746 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что в 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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"Богдан" начал серийное производство новой модификации автобуса в Луцке

Корпорация «Богдан», один из крупнейших производителей автомобилей в Украине, начала серийное производство новой модификации одноименного автобуса модели А22110 на производственных мощностях корпорации в Луцке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

Согласно сообщению, новый автобус имеет низкий уровень пола в заднем свесе и оснащен оборудованием для перевозки пассажиров на инвалидных колясках.

«Богдан-А22110» оснащен двигателем на 5,7 л мощностью 160 л.с. производства индийской компании Ashok Leyland. В числе прочих агрегатов - механическая пятиступенчатая коробка передач немецкой фирмы ZF. Передняя подвеска – рессорная, задняя – пневматическая. Автобус оснащен системой ABS и соответствует экологической норме «Евро-3".

По данным пресс-службы, автобус имеет 18 сидячих мест и рассчитан на перевозку 68 пассажиров, при этом опционально возможна установка 5 откидных сидений.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что объемы производства автобусов такого типа будут зависеть от спроса.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная корпорация "Богдан" в 2013 году намерена увеличить производство автомобилей на 24,6% - до 15 тыс. штук по сравнению с с 12,034 тыс. штук в 2012 году.

По итогам 2012 года корпорация снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом - до 13 455 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

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НКРЭ оставила без изменений предельную цену газа для промышленности и госучреждений

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), оставила без изменений предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей, государственных учреждений и других субъектов хозяйствования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла 31 июля в ходе открытого заседания.

Согласно принятому решению, предельный уровень цены на природный газ для данных потребителей с 1 августа 2013 года устанавливается на уровне 3 459 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2013 года НКРЭ снизила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 1,4% - до 3 459 грн за тыс. куб. м.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров.

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Нацбанк рекомендует гражданам не доверять средства форексным компаниям

Национальный банк рекомендует гражданам при проведении арбитражных операций на условиях маржинальной торговли пользоваться услугами банков, а не форексных компаний и клубов, что обеспечит более высокое качество и надежность проведения таких операций.

Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Согласно сообщению, в ответ на многочисленные обращения граждан о возникновении проблем при проведении арбитражных операций на условиях маржинальной торговли через форексные компании, Нацбанк сообщил, что проведение таких операций является исключительным правом банков, что регулируется постановлением НБУ от 3 августа 2012 года №327.

В то же время, граждане продолжают пользоваться услугами и доверять свои средства ненадежным компаниям и форексным клубам, не задумываясь над вопросом их легитимности. По информации регулятора, большинство форексных компаний работают в сфере информационных услуг, заключая договоры с клиентами через оффшорную иностранную компанию, которая не несет юридической и финансовой ответственности. "Особенности оффшорной деятельности таких компаний позволяют им реализовывать недобросовестную политику, что приводит к возникновению дополнительных рисков для клиентов. Так клиентские заявки часто выполняются по нерыночным курсам или вообще не выполняются. Клиенты часто несут потери в результате невозврата полученной прибыли", - говорится в сообщении НБУ. Кроме того, как отмечается в сообщении, оффшорный статус позволяет таким компаниям без особых проблем прекратить свою деятельность, в результате чего клиент не сможет вернуть свои средства.

По мнению Нацбанка, на сегодняшний день именно банки имеют все необходимое техническое обеспечение и квалифицированных специалистов для проведения таких операций на международных рынках, и в то же время являются наиболее прозрачными учреждениями на финансовом рынке, механизм надзора и контроля за которыми налажен на высоком уровне. Кроме того, пользуясь услугами банков, клиенты могут контролировать и проверять движение своих средств через собственные банковские счета, что обеспечивает сохранность средств от недобросовестных действие финансовых посредников.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк своим постановлением №327 от 3 августа 2012 года урегулировал вопрос о предоставлении услуг физическим лицам в сфере осуществления арбитражных операций на условиях маржинальной торговли.

Арбитражные сделки на условиях маржинальной торговли - это безналичные операции по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту с целью получения прибыли от изменения валютного курса на международном валютном рынке. Ранее такие операции осуществлялись как через банковский сектор, так и через отдельные фирмы и форексные клубы, которые не имели на это соответствующих разрешений, лицензий и практически не несли перед клиентами никакой ответственности.

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Власти столицы ужесточили требования к частным перевозчикам

Власти столицы ужесточили требования к организации пассажирских перевозок, осуществляемых частными маршрутными такси.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Евгений Водовозов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, городская власть поставила задачу повысить качество перевозок, в том числе тех, которые осуществляются частными маршрутными такси в Киеве. Для этого требования к перевозчикам, которые имеют желание обслуживать киевлян, становятся более жесткими.

В частности, отметил он, в конце июня 2013 года был объявлен конкурс на определение перевозчиков на 159 маршрутах города. Условия конкурса предусматривают такие требования:

- транспортные средства должны быть оборудованы не менее чем 21 местом для сидения и иметь не мене двух автоматических дверей для входа-выхода;

- двигатели должны удовлетворять нормам экологической безопасности не ниже «Евро-2»;

- автобусы должны находиться в должном техническом и санитарном состоянии. Срок их использования – не более семи лет, а в случае организации нового маршрута на нем могут работать лишь транспортные средства со сроком эксплуатации до пяти лет.

Дополнительными условиями конкурса предусматривается наличие у перевозчика GPS-системы или ее установка на протяжении года с момента признания перевозчика-претендента победителем. Перевозчик должен подключить GPS-систему к единому диспетчерскому центру контроля за работой автотранспорта и сбора информации КГГА, отметил Водовозов.

Более того, по его словам, на маршруте должно работать по меньшей мере одно транспортное средство, приспособленное для перевозки людей с особыми потребностями, а водители же маршрутных такси должны быть обеспечены однотипной форменной одеждой.

По данным Водовозова, заседание конкурсного комитета запланировано на 21 августа этого года, тогда и станет известно, кто будет предоставлять услуги киевлянам по перевозкам на маршрутных такси.

УНИАН