Украина и Беларусь готовят рабочие группы по демаркации границы

Минск . Украина и Беларусь готовят рабочие группы по демаркации государственной границы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам в Минске начальник управления пограничной службы департамента охраны госграницы Государственной пограничной службы Украины Валерий Субботин.

«Мы с удовлетворением восприняли решение о демаркации белорусско-украинской границы. В настоящее время идет подготовка рабочих групп, которые непосредственно на местности будут осуществлять вынос государственных границ», - отметил Субботин.

Он отметил, что украинское пограничное ведомство уже отработало определенный механизм, который позволяет проводить профилактическую, предупредительную работу, в первую очередь с жителями приграничных населенных пунктов.

Субботин пояснил, что часть украинской территории, по взаимной договоренности между двумя странами, перешла белорусской стороне, часть белорусской - к Украине.

«Мы занимаемся разъяснением среди населения, чтобы не было фактов нахождения граждан одной страны на территории другой», - сказал Субботин.

Как сообщал УНИАН, после обмена 18 июня 2013 года ратификационными грамотами вступил в силу договор между Украиной и Республикой Беларусь "О государственной границе" от 12 мая 1997 года. Обмен грамотами открыл возможность для демаркации границы.

26 июля пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Александр Дудко сообщил, что "настоящим договором определено прохождение линии государственной границы, в частности, и по фарватеру рек Днепр и Сож, что отвечает международным канонам, а граница между бывшими УССР и БРСР перестала существовать".

Согласно документу, в результате межгосударственных договоренностей безымянный остров между украинским селом Клубовка и белорусским Абакумы, острова Коровник, Коловский, Отмут, Заспа, а также урочища Малож, Сетянки, Становище, Бондаревки, Тапилое является территорией Украины.

В то же время, безымянные острова между украинским селом Старые Яриловичи и белорусским Хоминка, между селами Мнев (Украина) и Комарин (Республика Беларусь), остров Чаков и Кукарские острова, урочище Случевский Груд отошли к территории Республики Беларусь. Также Беларуси принадлежит безымянный полуостров (участок местности вокруг озера Верхнее) между украинским селом Н.Яриловичи и белорусским селом Карповка.

Представители пограничного отряда обращают внимание жителей прилегающих к государственной границе населенных пунктов, отдыхающих и рыбаков, чтобы они учитывали новое разграничение границы между Украиной и Беларусью, поскольку незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины предусматривает административную ответственность.

Пресс-секретарь также сообщил, что встреча рабочих групп совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии состоялась 1-2 июля в Чернигове. Следующее заседание по вопросам установления государственной границы на местности запланировано на сентябрь этого года.