Анонс на 2 августа

* Пресс-конференция и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, посвященная итогам деятельности Комитета за I полугодие 2013 года. Во время пресс-конференции Р.Кузьмин сообщит о результатах деятельности Комитета за I полугодие этого года, в частности о прекращении антиконкурентных согласованных действий, злоупотреблении монопольным (доминирующим) положением и антиконкурентных действиях органов власти, а также о защите конкуренции на социально важных рынках. Также будет проинформировано о делах относительно нарушений законодательства в сфере защиты экономической конкуренции за 7 месяцев 2013 года.

* Вице-премьер-министр Александр Вилкул проведет в Правительственном контактном центре "прямую линию" с гражданами. Под его руководством состоится совещание по внедрению новых сервисов в работу Центра. В частности, это касается консультаций по получению гражданами админуслуг (оформление субсидий, пенсий и др.) через отделения Укрпочты.

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