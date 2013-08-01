ТОП-10 (1 августа)

Министр: тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут

Минагропрод повысил прогноз экспорта зерна на 2 млн тонн

Переговоры об экспорте украинской кондитерской продукции в РФ начнутся с понедельника

Введение новых правил оценки недвижимости отсрочили на 3 месяца

Минфин намерен сократить количество ОВГЗ-аукционов и активнее привлекать валюту

Украина в августе закупит у «Газпрома» 2-2,5 млрд куб. м газа

Беларусь ограничила импорт украинских вин

Шебелинский ГПЗ переведут на производство топлива стандартов Евро-4 и Евро-5

Правительство приняло обновленную энергостратегию Украины

Нацбанк зарегистрировал банковскую группу «ПУМБ»

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Министр: тарифы на коммунальные услуги повышаться не будут

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине повышаться не будут, поскольку для этого нет оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник.

«Пока я министр, который отвечает за сферу жилищно-коммунального хозяйства, считаю, что тарифов и того объема средств, который мы собираем сейчас при проведении мероприятий по модернизации, будет достаточно для того, чтобы не повышать тарифы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Минрегион обратился к облгосадминистрациям с требованием обеспечить проверку экономической обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги местными органами самоуправления в 2013 году.

Глава Минрегиона Геннадий Темник поручил местным администрациям проанализировать решения органов местного самоуправления о повышении тарифов и принять в соответствии с законом меры для отмены таких решений.

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Минагропрод повысил прогноз экспорта зерна на 2 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысил прогноз экспорта зерна в маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 2 млн тонн - до 28 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабмине заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

"Возможности экспорта зерна в течение маркетингового года оцениваются в 28 млн тонн, из которых экспорт пшеницы может составить 8,9 млн тонн, кукурузы - более 16 млн тонн", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Минагпропрод прогнозирует объемы производства зерна на уровне 57,1 млн тонн при потребности внутреннего рынка ориентировочно 28,4 млн тонн. Прогнозный объем сбора кукурузы оценивается в 25,9 млн тонн.

Ранее Минагропрод планировал собрать в 2013 году 21 млн тонн пшеницы и 700 тыс. тонн ржи. При этом валовой сбор зерна прогнозировался на уровне 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.

Прогноз экспорта зерна в 2013-1014 маркетинговом году (июль 2013 – июнь 2014) планировался на уровне 26 млн тонн.

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Переговоры об экспорте украинской кондитерской продукции в РФ начнутся с понедельника

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины располагает результатами экспертизы качества украинской кондитерской продукции, в частности, продукции корпорации Roshen и рассчитывает, что переговоры с украинской стороной по поводу экспорта начнутся с понедельника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом накануне заседания Кабинета Министров сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Я бы осторожно относился к этому вопросу, чтобы не навредить переговорному процессу. Со стороны производителей и независимой экспертизы результаты есть. У нас нет сомнений, что качество продукции отвечает нормам и стандартам», - сказал министр.

По его словам, нужно получить претензии российской стороны.

«Если есть претензии у российской стороны, мы должны их получить. Насколько я знаю, министерство экономического развития и торговли Украины уже создало рабочую группу и планирует уже с понедельника начать официальные переговоры», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Украина начинает официальные консультации с Россией по поводу запрета воза в РФ продукции украинской корпорации Roshen, и группа украинских переговорщиков уже готова выехать в Москву для консультаций. Главная цель рабочей группы - оперативное решение проблемы, объективная оценка фактов, отстаивание национальных интересов и восстановление экспорта продукции украинского производителя.

29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия ввела запрет на поставки в Россию продукции компании Roshen.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию Российской Федерации продукции с четырех фабрик Roshen.

При этом в кондитерской компании заявили, что никаких официальных документов, подтверждающих запрет на поставки ее продукции на рынок РФ, Roshen не получала.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

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Введение новых правил оценки недвижимости отсрочили на 3 месяца

Кабинет министров Украины принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки имущества, которые планировалось ввести с 1 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабмина заявила министр юстиции Елена Лукаш.

«Кабинет министров Украины согласился с предложениями Министерства юстиции, Администрации Президента об отсрочке введения новых правил на три месяца и разрешил гражданам, уже заказавшим оценки имущества, использовать их в течение срока действия таких оценок», - сказала Лукаш.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, накануне заседания правительства глава Минюста Елена Лукаш заявила о намерении предложить правительству отсрочить введение обязательной оценки имущества при его продаже. По ее словам, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности и нужно разрешить гражданам, которые уже заказали оценку, использовать ее до истечения срока действия полученного документа.

Справка УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Этим постановлением устанавливается новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости, которая прекратит злоупотребления на рынке и даст возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению, оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. В рамках выполнения постановления Кабмина Фонд государственного имущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.

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Минфин намерен сократить количество ОВГЗ-аукционов и активнее привлекать валюту

Министерство финансов Украины планирует в августе провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом в отличие от предыдущего месяца на каждом из запланированных аукционов Минфин намерен предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на август, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 6, 13, 20 и 27 августа.

Для привлечения средств в иностранной валюте на первом аукционе 6 августа будут предложены облигации сроком обращения 1,4 года, позволившие Минфину привлечь 86,505 млн долл. на последнем аукционе 30 июля, на оставшихся аукционах — двух и трехлетние облигации.

Для привлечения средств в национальной валюте Минфин на аукционах 6 и 13 августа предложит инвесторам стандартные ОВГЗ в национальной валюте сроком обращения 3 месяца, а также пяти- и семилетние бумаги, 20 и 27 августа — сроком обращения 12 месяцев и также пяти- и семилетние бумаги.

Как сообщал УНИАН, Минфин в июле текущего года провел 5 плановых и один внеплановый аукцион по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 9,141 млрд грн (в 2 раза больше, чем в июне) и 298,435 млн долл. (в 14 раз больше, чем в июне).

По состоянию на 1 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,834 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 85,397 млрд грн, нерезидентов - 4,627 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Украина в августе закупит у «Газпрома» 2-2,5 млрд куб. м газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена в августе текущего года закупить у российского газового монополиста компании «Газпром» порядка 2-2,5 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабинета министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«По плану 2-2,5 миллиарда кубометров», - сказал он.

Ставицкий также отметил, что весь закупленный газ будет закачан в подземные хранилища.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

По состоянию на 17 июля, в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Беларусь ограничила импорт украинских вин

Министерство торговли Республики Беларусь отменило действие сертификата соответствия продукции для вин производства Инкерманского завода марочных вин из-за несоответствия продукции органолептическим показателям. Об сообщается на сайте Минторговли РБ.

Решение основано на выводах Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.

«Сертификат был выдан на партию вин в ассортименте 4-х позиций со сроком действия до 15 февраля 2015 года», - отметили в Минторговли РБ.

Как отмечается, претензии высказаны в отношении вин «Легенда Инкермана» урожая 2011 года, разлитого в ноябре 2012 года. Партия вин была ввезена на территорию Республики Беларусь в декабре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.

Справка УНИАН. Группа компаний «Inkerman International» – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 000 га.

Крупнейшее предприятие холдинга – «Инкерманский завод марочных вин» - специализируется на выпуске высококачественных сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Линейка продукции состоит из четырех коллекций, которые включают в себя 39 позиций. Продукция завода поставляется на внутренний рынок и на экспорт – в Россию, Беларусь, Китай.

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Шебелинский ГПЗ переведут на производство топлива стандартов Евро-4 и Евро-5

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не намерено останавливать работу Шебелинского газоперерабатывающего завода и планирует наладить там производство топлива стандарта «Евро-4» и «Евро-5».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабинета министров заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий.

«Шебелинка не остановится, и мы прилагаем усилия, чтобы наладить там производство топлив стандарта «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», перевела работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) на минимальный объем загрузки из-за непродления действия стандартов на производство нефтепродуктов «Евро-2» и «Евро-3».

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

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Правительство приняло обновленную энергостратегию Украины

Кабинет министров Украины на своем заседании принял обновленную редакцию Энергетической стратегии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Да, приняли», - сказал министр. При этом он не привел деталей документа, сославшись на то, что cтратегия должна быть прежде подписана главой правительства.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины выделил Министерству энергетики и угольной промышленности 301,9 млн грн на выполнение мероприятий Энергетической стратегии Украины до 2030 года, запланированных на 2013 год. Кроме того, Кабинет министров Украины направил Министерству экономического развития и торговли 324,8 млн грн для финансирования мероприятий Государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

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Нацбанк зарегистрировал банковскую группу «ПУМБ»

Национальный банк Украины зарегистрировал банковскую группу «Первого украинского международного банка» (ПУМБ), сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков приняла решение №501 о признании банковской группы "ПУМБ" 19 июля, о чем регулятор уведомил банк письмом 22 июля. В состав группы вошли два банка - «Первый украинский международный банк» и «Банк Ренессанс Капитал», инвестиционная компания «Тесера Капитал» и пять страховых компаний - «АСКА», «АСКО-Донбасс Северный», «АСКА-Жизнь», общество «Ильичевское», компания «Ильичевская».

Надзор за участниками группы будет осуществляться Нацбанком на консолидированной основе. Руководство банковской группой возложено на банк «ПУМБ», который ежеквартально будет отчитываться НБУ о финансовых результатах работы группы. До конца 2013 года отчетность будет подаваться в тестовом режиме, а с 2014 года - на регулярной основе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПУМБ, объединение банков и страховых компаний в группу обусловлено требованиями Закона Украины «О банках и банковской деятельности», в частности, изменений к нему относительно надзора на консолидированной основе, которые были приняты в 2011 году. Закон определяет, что банковская группа представляет собой группу юридических лиц (материнский банк, дочерние банки, другие финансовые компании), имеющих общего контролера, при этом банковская деятельность является преобладающей. Банки получили возможность подавать документы в НБУ на регистрацию банковской группы для выполнения этой нормы закона после разработки Нацбанком нормативных документов, предписывающих процедуру регистрации и отчетности банковских групп (постановления №134 и 254).

Справка УНИАН. «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 32,442 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,364 млрд грн, обязательства – 28,058 млрд грн, средства клиентов - 19,678 млрд грн, собственный капитал – 4,385 млрд грн, уставный капитал - 3,294 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 159,164 млн грн. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.

УНИАН