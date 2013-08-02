США закрывают посольства в ряде стран из-за угрозы нападений
08:24, 02 августа 2013Разное
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США намерены в ближайшее воскресенье закрыть свои посольства в нескольких странах мира в связи с возросшей угрозой нападений.
Как передает русская служба Би-Би-Си, Госдепартамент США в своем заявлении подчеркнул, что посольства будут закрыты в основном в мусульманских странах.
При этом отмечается, что список посольств, которые будут закрыты, может возрасти.
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