США закрывают посольства в ряде стран из-за угрозы нападений

США намерены в ближайшее воскресенье закрыть свои посольства в нескольких странах мира в связи с возросшей угрозой нападений.

Как передает русская служба Би-Би-Си, Госдепартамент США в своем заявлении подчеркнул, что посольства будут закрыты в основном в мусульманских странах.

При этом отмечается, что список посольств, которые будут закрыты, может возрасти.