Верховный суд Италии подтвердил обвинительный приговор Берлускони

Кассационный (верховный) суд Италии 1 августа подтвердил обвинительный приговор экс-премьеру Сильвио Берлускони, приговоренному к четырем годам заключения по громкому делу о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset.

При этом решение о запрете занимать государственные должности Кассационный суд вернул в апелляционную инстанцию для пересмотра, сообщает РИА "Новости".

Апелляционный суд в мае приговорил Берлускони к четырем годам тюремного заключения и постановил, что известный политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.

Приговор Кассационного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.