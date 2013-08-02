Верховный суд Италии подтвердил обвинительный приговор Берлускони
08:58, 02 августа 2013Разное
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Кассационный (верховный) суд Италии 1 августа подтвердил обвинительный приговор экс-премьеру Сильвио Берлускони, приговоренному к четырем годам заключения по громкому делу о финансовых махинациях в медийной группе Mediaset.
При этом решение о запрете занимать государственные должности Кассационный суд вернул в апелляционную инстанцию для пересмотра, сообщает РИА "Новости".
Апелляционный суд в мае приговорил Берлускони к четырем годам тюремного заключения и постановил, что известный политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.
Приговор Кассационного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
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