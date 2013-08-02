Анонс на 5 августа
05.08.13 * Состоится брифинг: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине" * Пресс-конференция: «Каким будет курс гривни осенью?» * Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Дмитрия Вороны
* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и мерах, предпринятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Анатолий Прокопенко, заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра.
* Пресс-конференция на тему: «Каким будет курс гривни осенью?». Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине, Ильдар Газизуллин, директор экономических программ Института публичной политики, Борис Кушнирук, эксперт по вопросам экономики.
* Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны на тему: «Внедрение европейских стандартов предоставления услуг, упрощение регистрационных процедур и первые итоги работы Укргосреестра по регистрации бизнеса».
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