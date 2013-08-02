Анонс на 5 августа

16:55, 02 августа 2013
Разное
0

05.08.13 * Состоится брифинг: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине" * Пресс-конференция: «Каким будет курс гривни осенью?» * Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Дмитрия Вороны

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и мерах, предпринятых по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Анатолий Прокопенко, заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: «Каким будет курс гривни осенью?». Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине, Ильдар Газизуллин, директор экономических программ Института публичной политики, Борис Кушнирук, эксперт по вопросам экономики.

* Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны на тему: «Внедрение европейских стандартов предоставления услуг, упрощение регистрационных процедур и первые итоги работы Укргосреестра по регистрации бизнеса». 

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter