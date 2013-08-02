ТОП-10 (2 августа)

Казахстан начал проверку продукции Roshen

АМКУ выявил картельный сговор на рынке розничной торговли

«Метинвест» в первом полугодии сократил производство стали на 8%

«Астарта» покупает у «Кернела» Оржицкий сахарный завод

В Украине завершена денежная оценка земель

В России выявлены новые вспышки африканской чумы свиней

Беларусь начала проверку продукции Roshen

Профицит платежного баланса Украины за полгода составил 2,2 млрд долл.

Янукович подписал закон об утилизационном сборе

Президент подписал закон о трансфертном ценообразовании

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Казахстан начал проверку продукции Roshen

Санитарная служба Казахстана начала проверку продукции украинской кондитерской фабрики Roshen, которая, по утверждению Роспотребнадзора, не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Об этом сообщила главный эксперт комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Казахстана Марал Рахимжанова в эфире казахстанского "Седьмого канала", передает РИА "Новости".

"На сегодняшний день получено официальное подтверждение от Роспотребнадзора о том, что продукция Roshen не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Аналогичные проверки начаты санитарной службой Казахстана. При выявлении несоответствия данная продукция будет у нас приостановлена", - сказала Рахимжанова.

По информации телеканала, казахстанские специалисты завершат проверку конфет в течение недели. После этого продукция украинских кондитеров может оказаться под запретом. На сегодня продукция фирмы занимает около 20% казахстанского рынка сладостей.

Напомним, Роспотребнадзор ранее сообщил, что недовольство ведомства вызвало качество продукции Roshen. В торговых сетях Москвы была отобрана продукция четырех фабрик - киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской, которые принадлежат компании Roshen. Нарушения были выявлены по качеству и безопасности. Как пояснили в ведомстве, продукция не соответствовала нормативам по содержанию жиров и органолептике, имела отклонения по показателям качества. Кроме того, в молочном шоколаде Roshen обнаружен бензопирен (вещество первого класса опасности).

В связи с выявленными нарушениями Роспотребнадзор поставил вопрос о введении запрета на ввоз продукции компании Roshen. Таможенные органы РФ получили указания о запрете ввоза на территорию РФ кондитерских изделий данного производителя.

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АМКУ выявил картельный сговор на рынке розничной торговли

Антимонопольный комитет Украины выявил признаки картельного сговора на рынке розничной торговли, участниками которого стали крупнейшие торговые сети, работающие в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

Кузьмин не назвал торговые сети, сославшись на конфиденциальность данных расследования. Однако сообщил, что причиной расследования стал факт завышения цен на социально значимые товары в среднем на 20-30%.

«Повышение цен на 20-30 процентов на социально значимые продукты: молоко хлеб», - сообщил Кузьмин.

Он также обратил внимание, что результаты расследования будут обнародованы осенью.

«Буквально осенью уже, очевидно, будет принято решение. Они (торговые сети, подозреваемые в картельном сговоре – УНИАН) о нашем расследовании знают, готовят контраргументы. Но, тем не менее, мы рассчитываем закончить дело осенью. Будем приучать их к соблюдению закона», - сказал Кузьмин.

Он подчеркнул, что нынешний контраргумент сетей о своей невиновности - неприемлем. «Они говорят, что цена зависит от производителей и поставщиков. И именно они формируют цену для потребителя. Это ошибочный аргумент», - отметил Кузьмин.

Он также не исключил, что объем штрафов, которые будут наложены на торговые сети по итогам расследования, составит до 10% от объема торгового оборота. Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать снижения цен Кузьмин сказал: «Надеюсь, что да».

Как сообщал УНИАН, в 2013 году АМКУ определил наиболее важными для изучения рынки розничной торговли, реализацию лекарственных препаратов; подключения объектов городского строительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода; вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; предоставления сопутствующих и ритуальных услуг.

В первом квартале 2013 года оборот розничной торговли в Украине против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,4% и составил 184,91 млрд грн.

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«Метинвест» в первом полугодии сократил производство стали на 8%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, в первом полугодии 2013 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% - до 6,239 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

Вместе с тем, производство стали во втором квартале по сравнению с первым кварталом увеличилось на 1% - до 3,138 млн тонн.

Производство общего железорудного концентрата за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2% - до 18,664 млн тонн. Во втором квартале по сравнению с первым кварталом т.г. производство не изменилось и составило 9,339 млн тонн.

Добыча коксующегося угля в январе-июне снизилась на 9% по сравнению с первым полугодием 2012 года и составила 5,924 млн тонн. Во втором квартале по сравнению с первым кварталом т.г. добыча увеличилась на 5% и составила 3,028 млн тонн.

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«Астарта» покупает у «Кернела» Оржицкий сахарный завод

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» получил разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение Оржицкого сахарного завода, входящего в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны «Кернел», говорится в биржевом сообщении «Астарты».

Согласно сообщению, в настоящее время компания завершает сделку по приобретению этого завода.

Стоимость сделки в сообщении не уточняется.

В июне в СМИ появилась информация о том, что «Астарта» намерена купить у «Кернела» Оржицкий сахарный завод за 10-12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Кернел» сообщил о намерении выйти из сахарного бизнеса. В мае холдинг продал Чертковский сахарный завод польской "дочке" немецкой компании Pfeifer&Langen, занимающейся производством сахара.

Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений.

«Астарта» владеет 8 сахарными заводами, способными перерабатывать 12 млн тонн свеклы в год. В 2012 году компания произвела 430 тыс. тонн сахара, что на 15% больше результата 2011 года, увеличив тем самым долю на украинском рынке до 19,5%. Компания арендует 245 тыс. га земли, также занимается растениеводством и животноводством.

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В Украине завершена денежная оценка земель

Нормативная денежная оценка земель по состоянию на 31 июля проведена в 29 764 населенных пунктах Украины, что составляет 99,99% от их общего количества.

Об этом сообщило Государственное агентство по земельным ресурсам Украины (Госземагентство).

По данным агентства, в 2013 году эти работы были завершены в 229 населенных пунктах. Также была проведена повторная нормативная денежная оценка земель в 3 866 населенных пунктах, или в 13% от их общего количества.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на начало 2013 года первичная нормативная денежная оценка земель была проведена в 29 471 населенном пункте, что составляло 98,9% от их общего количества.

По данным Госземагентства, в 2012 году работы по нормативной денежной оценке земель завершены в 2 183 поселениях.

Повторная нормативная денежная оценка земель в 2012 году была проведена в 9 315 населенных пунктах (31,3% от их общего количества).

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В России выявлены новые вспышки африканской чумы свиней

В России выявлены новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории сразу пяти областей - Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.

«Вспышки АЧС выявлены на территории Тамбовской, Смоленской, Волгоградской, Московской и Тульской областей», - говорится в сообщении.

В настоящее время государственными ветеринарными службами указанных субъектов Российской Федерации проводятся мероприятия в соответствии с инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации АЧС.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано более 55 очагов африканской чумы свиней.

23 июля вице-премьер-министр РФ Аркадий Дворкович заявил, что главы хозяйств совместно с руководителями местных органов самоуправления скрывают на первоначальном этапе факты возникновения очагов африканской чумы свиней.

В Украине в июле 2012 года случай возникновения АЧС был зафиксирован на территории Запорожской области. Правительство выделило Запорожской облгосадминистрации 483 тыс. грн на компенсацию убытков за изъятых у населения свиней для ликвидации вспышки заболевания.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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Беларусь начала проверку продукции Roshen

Таможня Беларуси приняла меры по недопущению ввоза на территорию России через пункты пропуска на белорусском участке таможенной границы Таможенного союза и реэкспорта с территории Республики Беларусь кондитерских изделий, произведенных украинской кондитерской фабрике Roshen.

Как передает корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Игорь Гаевский.

«Во вторник, с момента, когда появилась информация о запрещении ввоза продукции «Рошен» в Россию, мы направили письмо в таможенные органы Беларуси о запрете ее транзита через нашу территорию в направлении России», - отметил он.

Также Гаевский сообщил, что специалисты органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в рамках проведения проверок объектов торговли осуществляют отбор проб указанной продукции для лабораторных исследований на соответствие требованиям законодательства Таможенного союз.

По словам главного санитарного врача страны, в случае выявления несоответствия кондитерских изделий украинского производства установленным требованиям безопасности будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 29 июля глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что введен запрет на поставки в Россию продукции украинской корпорации Roshen.

30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в кондитерской продукции украинской корпорации Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.

31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу России (ФТС) о запрете поставок на территорию РФ продукции с четырех фабрик Roshen.

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Профицит платежного баланса Украины за полгода составил 2,2 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в первом полугодии составил 2,2 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составил 1,1 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в июне платежный баланс сведен с дефицитом в 1,1 млрд долл.

По информации Нацбанка, дефицит текущего счета в июне сократился в 2,3 раза - до 0,7 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 1,6 млрд долл. в июне прошлого года, что обусловлено улучшением товарного баланса благодаря снижению объемов импорта природного газа. Дефицит текущего счета за первое полугодие 2013 года снизился в 1,6 раза - до 3,7 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 5,8 млрд долл. по итогам аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.). Дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 41,12% - до 1,363 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

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Янукович подписал закон об утилизационном сборе

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”.

Напомним, данный закон Верховная Рада приняла 4 июля.

В ходе обсуждения в парламенте председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник обратил внимание на то, что оба законопроекта рассматривались в едином блоке. Необходимость принятия законопроектов объяснялась тем, что ежегодно списание автотранспортных средств составляет 100 тыс. единиц, и с учетом роста парка автомобилей потребность в единой системе утилизации транспортных средств будет только расти.

«Для обеспечения этих потребностей по всей территории страны необходимо будет открыть большое количество предприятий по разборке снятых с эксплуатации транспортных средств, шредерных станций и создать инфраструктуру по переработке материалов», - говорится в пояснительных документах к законам.

Финансовым обеспечением формирования такой инфраструктуры должен стать, в том числе утилизационный сбор или экологической налог.

«Размер экологического налога, подлежащего уплате по конкретному транспортному средству, рассчитывается исходя из ставок и коэффициентов для каждого вида транспортного средства, объема двигателя, года выпуска, массы и других характеристик», - говорится в пояснительных документах.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы государственного бюджета от сбора экологического налога составят 2,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод заявили, что уплата экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств создает законодательные преференции для избранных и не направлена на развитие украинской автомобильной отрасли.

При этом Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявила, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо ввести утилизационный сбор.

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Президент подписал закон о трансфертном ценообразовании

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании», принятый Верховной Радой 4 июля, разработанный Министерством доходов и сборов и впервые предусматривающий механизм борьбы с выводом прибыли предприятий в офшорные зоны и страны с низким уровнем налогообложения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как ожидается, введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн. в течение трех лет, а также построить в действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года. До этого времени Министерство доходов и сборов Украины намерено провести масштабную разъясняющую работу, чтобы на 1 сентября не оставалось ни одного проблемного вопроса. Подача первых налоговых отчетов, согласно новому законодательству, начнется уже в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Государственная налоговая служба (ГНСУ), вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWaterhouseCoopers, и зарубежных компаний.

Основной задачей документа стало осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля являются операции с совокупным объемом 50 млн грн в год.

При этом контроль, согласно закону, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров, а в марте передан в Верховную Раду, где прошел широкое обсуждение.

УНИАН