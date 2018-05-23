Баланс недели: Россия объявила Украине шоколадную войну, экономика по-прежнему в минусе, аграрии готовы больше экспортировать, новые правила оценки имущества отложили на осень

Уходящая неделя началась с тревожной новости: глава российской Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко заявил о запрете на ввоз в Россию продукции отечественной кондитерской компании Roshen. Главная претензия - низкое качество используемого корпорацией сырья – в частности, какао-бобов.

Ассоциация «Укркондпром» сразу заявила о ежемесячных потерях валютной выручки для Украины в объеме не менее 17 млн долл. и сумме потенциально невложенных инвестиций - 40 млн грн в год. Следом посчитали и общие потери украинских кондитеров. Как выяснилось, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок России 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. Проблема существенна для того, чтобы начать переговоры с российской стороной об урегулировании возникших претензий.

Уже во вторник Минэкономразвития сформировал группу переговорщиков, готовых выехать в Москву. При этом их готовились снабдить результатами внутренних экспертиз – как собственно производственных, так и независимых. В четверг министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк подтвердил: все экспертизы проведены, качество конфет и кондитерской продукции отвечает стандартам и претензий у украинских властей к Roshen нет. «Я бы осторожно относился к этому вопросу, чтобы не навредить переговорному процессу. Со стороны производителей и независимой экспертизы результаты есть. У нас нет сомнений, что качество продукции отвечает нормам и стандартам», - сказал Присяжнюк, сообщив, что переговоры могут начаться уже 5 августа.

Однако министр не зря был осторожен в своих высказываниях. Буквально через час после заявления Присяжнюка пришел ответ из Москвы - нет никаких договоренностей о переговорах на 5 августа.

Характерно, что вслед за Россией проверкой продукции Roshen занялись другие члены Таможенного союза — Казахстан и Беларусь.

Кто хочет остаться в шоколаде?

Анатолий Баронин, директор аналитической группы Da Vinci увидел за претензиями к шоколаду желание Кремля препятствовать вступлению Киева в зону свободной торговли с ЕС. "Подписание соглашения в ноябре 2013 года между Украиной и ЕС Кремль воспримет как крупное геополитическое поражение, ставящее под удар всю концепцию российской политики на постсоветском пространстве", - сказано в комментарии аналитика, присланном УНИАН.

"Москва продолжит наращивать торгово-экономическое противостояние с Украиной и, возможно, усилит давление на ключевые фигуры, лоббирующие евроинтеграционный курс. Кроме того, следует ожидать увеличения финансовых потоков в пророссийские общественные организации и политические силы на территории Украины и попыток дестабилизации ситуации в стране осенью текущего года", - добавил он.

Аналитики также склоняются к выводу, что за счет торговой войны с Украиной, которая в последнее время затрагивает в основном позиции продуктов питания, Кремль стремится выровнять внутренний рынок Таможенного Союза, который демонстрирует негативные показатели. Так, в 2012 году поставки импортной кондитерской продукции в Беларусь увеличились на 56%, в январе-феврале 2013 года – в 2,2 раза, а белорусские кондитеры называли «Рошен» серьезным конкурентом на внутреннем рынке. По данным аналитической группы Da Vinci, за 4 месяца 2013 года внешняя торговля в рамках Таможенного союза по данным ЕЭК снизилась на 1,3%, взаимная — на 10%, что расходится с данными, заявленными Президентом РФ Путиным в ходе его визита в Киев. При этом между Россией и Белоруссией взаимная торговля уменьшилась на 16%, а между Белоруссией и Казахстаном — на 12%. Иными словами, помимо давления на Украину по вопросу ассоциации с ЕС, торговые войны должны позволить Москве сгладить неэффективность развития Таможенного Союза.

Аграрии спасут ВВП

На этой неделе Минагропрод улучшил прогноз валового сбора урожая – до 57,1 млн тонн с 53-54 млн, одновременно увеличив прогноз экспорта зерновых на 2 млн тонн – до 28 млн тонн. В прогнозном объеме экспорта доля пшеницы составил 8,9 млн тонн, кукуруза - 16 млн тонн.

Если прогнозы оправдаются, сельское хозяйство может стать реальным фактором роста экономики, которая, правда, устойчиво сохраняет тенденцию падения в течение 12 последних месяцев.

Госстат на текущей неделе сообщил, что во втором квартале падение составило 1,1%, сохранив уровень падения первого квартала.

Растет в стране пока разве что бюджетный дефицит. На этой неделе Минфин ухудшил свои прежние ожидания и обнародовал данные о том, что дефицит за полгода вырос до 22,746 млрд грн при прогнозе в 22,5 млрд грн. Это в 3,4 раза больше первого полугодия 2012 года.

Дефицит вырос несмотря на то, что и доходы госбюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 3,2 млрд грн, или на 1,7%, - до 189,7 млрд грн.

МВФ обещает подумать

На этой неделе крупнейший кредитор Украины – Международный валютный фонд напомнил Киеву о программе сотрудничества. В своем заявлении Фонд намекнул о сложности намеченных на осень переговоров и заявил о намерении провести в Украине постпрограммный мониторинг. О выделении новых кредитов объемом предположительно 15 млрд долл, которых Украина с нетерпением ждет, в заявлении не было сказано ни слова. Зато в нем напомнили о долге Украины перед МВФ – 8 млрд долл., что в три раза превышает украинскую квоту в Фонде. Кстати, на этой неделе Украина уплатила МВФ $400 млн по ранее взятым кредитам.

К слову, на этой же неделе финансовые аналитики заговорили о возможности эмиссии Минфином нового выпуска евробондов, средства от которых могли бы помочь в момент паузы в переговорах с МВФ. Но до конца неделе выпуск бумаг так и не был осуществлен.

Оценку имущества отложили на осень

Уходящая неделя ознаменовалась существенными изменениями законодательства. В первую очередь, следует отметить подписание президентом скандально известного закона о трансфертном ценообразовании. Напомним, что был принят он парламентом еще в начале июля. Главное его предназначение — борьба с выводом денег в офшоры. Теперь украинские компании вынуждены пересмотреть ценообразование своих операций. Ведь Министерство доходов и сборов сможет анализировать операции со связанными лицами-нерезидентами, а также на операции, одной стороной которых является: убыточная компания-резидент Украины или компания-резидент, использующая льготный режим налогообложения.

Кроме того, глава государства дал добро на внедрение утилизационного сбора, подписав соответствующий закон. Теперь легковые автомобили подорожают минимум на 5 тыс. грн, а грузовые — на 11 тыс. грн.

Радоваться пока могут разве что те, кто задумал продать недвижимость. В последнюю минуту правительство решило отсрочить вступление новых правил оценки имущества. В противном случае, рынок ждал бы коллапс.

Кроме того, на этой неделе Кабмин вспомнил о планах реконструировать «хрущевки». Уже до конца года Минрегионстрой выберет проекты реконструкции и места их реализации. Собственно реконструкция начнется в 2014 году.

Дарья Андреева (УНИАН)